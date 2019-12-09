Maydanozu taze tutmanın püf noktası

MAYDANOZ gibi yeşil yapraklı sebzeler çabuk sararıyor ve çürüyebiliyor. Peki, maydanozu uzun süre nasıl taze tutabilirsiniz? Maydanozu aylarca saklamak istiyorsanız, dondurucu kullanmayı ihmal etmeyin.

MAYDANOZ gibi yeşil yapraklı sebzeler çabuk sararıyor ve çürüyebiliyor. Peki, maydanozu uzun süre nasıl taze tutabilirsiniz? Maydanozu aylarca saklamak istiyorsanız, dondurucu kullanmayı ihmal etmeyin. Öncellikle otları durulayıp kurutarak başlayın. Daha sonra maydanozları bir bıçak veya mutfak robotu kullanarak ince ince doğrayın. Eğer püre yapmak isterseniz, içerisine 1 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Karışımı buz küplerine yerleştirin ve dondurucuya koyun. Bu sosu; çorbalarınıza, güveç yemeklerinize veya başka yemeklere de kolayca kullanabilirsiniz.