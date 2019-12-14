Formda kalmanın sırrı kahvaltıda süt ve yumurta

Kış aylarında sürekli karbonhidrat içeren besinlere yönelip kaçınılmaz olarak kilo alıyoruz. Oysa uzmanlara göre süt ve yumurtanın da dahil edildiği dengeli bir kahvaltı, bizi gün boyu tok ve zinde tutmaya yardımcı oluyor

Kış aylarında bedenimizin kendini sıcak tutma çabası, sürekli yemek yeme isteğine ve karbonhidrat içeren yiyeceklere yönelmeye sebep oluyor. Hal böyleyken pek çoğumuz için kış aylarında kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Peki kışı kilo almadan atlatmak mümkün mü? Diyetisyen Işın Sayın, birkaç püf noktasına dikkat ederek kışı da fit bir vücutla uğurlayabileceğinizi söylüyor.

REHAVET YAPMAZ

Diyetisyen Işın Sayın, soğuk havalarla birlikte kilo kontrolünü kaybetmemek adına dengeli beslenmenin ilk şartı olan kahvaltıda yumurta ve süt öneriyor. Sayın, "Özellikle mevsim geçişinde kahvaltınızda 1-2 yumurta ve laktozlu/laktozsuz süt mutlaka bulunsun. Güne çok daha tok ve dinamik başlamanıza yardımcı olacaktır. Süt ve yumurta, kahvaltı sonrası rehavete neden olmayan harika bir ikilidir" dedi.

ÖNCE SALATA

Öğle ve akşam yemeklerine önce salatayla başlanmasını tavsiye eden Sayın, "Salatadaki yüksek lif, sindirim sistemini uzun süre çalıştırarak meşgul edecektir. İlk lokmanızı takip eden yirminci dakikada 'leptin' adlı tokluk hissi veren hormon etkisini göstermeye başlıyor. Bu nedenle en tehlikeli ilk 20 dakikayı, düşük kalorili oyalayıcı besinlere ayırın" diye konuştu.

TOKLUK HİSSİ İÇİN YOĞURT

Yoğurdun yağ yakıcı özelliğine dikkat çeken Diyetisyen Işın Sayın, salatadan sonra yoğurt yenebileceğini belirti. Sayın, "Yoğurt, sindirim sistemini uzun süre meşgul eder, bu nedenle tokluk hissi kaçınılmazdır. Bu alışılmış, geleneksel yeme sıralamasının tam tersi gibi görünse de çok işinize yarayacaktır. Önce salata, sonra yoğurt. Biri bitmeden diğerine geçmeyin" dedi. Yoğurt bitince ana yemeğe geçilmesini öneren Sayın, sıra karbonhidratlara geldiğinde iştahın epeyce frenlenmiş olacağını vurguladı.



SÜTLÜ KAHVE BİR ARA ÖĞÜN OLABİLİR

"ARA ve ana öğünlerinizin toplamı hafta sonunda 4, hafta içi en çok 6 olmalı" diyen Işın Sayın, tercih önerilerini de şöyle sıralıyor: "Çok tatlı olmayan ve fazla olgunlaşmamış meyveler, fındık, fıstık, badem, kaju, ceviz gibi kuruyemişler, yoğurt ya da ayran tercih edilebilir. Kahve içiliyorsa içine süt eklenebilir."



SADECE SU İÇEREK FAZLADAN 150 KALORİ YAKABİLİRSİNİZ

HAVA soğudukça su içme isteğinin azalmasına karşın, az su içmenin kilo yönetimi konusundaki planları işlevsiz kılabileceğine karşı uyaran Işın; "Böbrekler, ter bezleri, bağırsaklar, akciğerler detoks yapmak için suyu kullanır. Bu organlara yeterince su ulaşamazsa, toksik maddeler vücutta birikir. Bu durum karaciğeri harekete geçirir. Karaciğer kendini mecburen detoksa adar ve yağ yakımı yavaşlar. Vücut yediklerinizi daha fazla depolayabilir. Üstelik yetersiz su tükettiğinizde, sıra dışı acıkmaların önüne de geçemeyebilirsiniz" diye konuştu. Sayın, "Yaşam boyu her gün ölçerek 2,5 lt su tükettiğinizde, detokstan sorumlu organlar çok çalışır ve 150 kcal fazladan enerji harcarlar. Karaciğer detoksla uğraşmaz ve tam kapasite yağ yakımı yapar" diyerek su içmenin özellikle iştahı frenlemek adına da büyük bir rol oynadığını söyledi.