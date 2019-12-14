Yeşil çay karaciğerin de dostu

VÜCUDUMUZDAKİ en çalışkan organların başında gelen karaciğer, vücudun toksinlerden arınmasını sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açıyor.

VÜCUDUMUZDAKİ en çalışkan organların başında gelen karaciğer, vücudun toksinlerden arınmasını sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açıyor. Karaciğer yağlanması ile savaşta ise yeşil çayın yeri ayrı. Özellikle yeşil çay ve Türk kahvesi, karaciğer yağlanmasını geri çevirmekte önemli rol oynuyor. Bunların yanında avokado, brokoli, sarımsak gibi yiyecekleri de karaciğer yağlanması olan kişilerin sıklıkla tüketmesi öneriliyor.

Karaciğer yağlanmasının; karaciğer hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemi olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, Karaciğer yağlanmasının en sık görülen nedenleri şişmanlık, aşırı alkol tüketimi ve insülin direncidir" dedi. İlk aşamada sinsi ilerleyen karaciğer yağlanması ilerleyen aşamalarda

MİDEDE şişkinlik ve hazımsızlık

KİLO ve güç kaybı

İŞTAHSIZLIK

HALSİZLİK ve yorgunluk,

NEFES ve vücutta oluşan kötü kokular

VÜCUTTA boyun ve koltuk altı bölgesinde görülen renk değişimleri gibi belirtiler veriyor.

Kan testi ve ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen karaciğer yağlanması ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri ile tedavi edilebiliyor. Bu noktada kırmızı etten uzak durup sebze, meyve ve tahılların ön planda olduğu bir beslenme modeli geliştirmek önem taşıyor. Varsa fazla kiloların verilmesi, düzenli egzersiz ile alkol ve sigaradan uzak durmak ise diğer yapılması gerekenler.