127 kiloluk hastaya By-Pass cerrahisi

Fazla kilolarından dolayı by-pass olması riskli olan Savaş Özbaylar, Özel Gazi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirdi

Gittiği pek çok merkezde fazla kilolarından dolayı bypass olması riskli görülen 49 yaşındaki Savaş Özbaylar Özel Gazi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Emin Alp Alayunt, Op. Dr. Alkan Arpaçay, Op. Dr. Koray Ünsal ve ekibi tarafından yapılan başarılı by-pass cerrahisi ile yeniden sağlığına kavuştu.



SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

İzmir'de yaşayan 127 kilo ağırlığında 49 yaşındaki Savaş Özbaylar göğüs ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Burada yapılan muayenenin ardından kendisine anjiyo işlemi uygulandığını belirten Özbaylar, "Ancak anjiyo işlemi sonrası doktorlar damarlarımın açılamadığını, by-pass cerrahisi yapılması gerektiğini, kilolarımdan dolayı ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Bu merkezde ameliyat olamayınca Dr. Alkan Bey'e geldim. Kendisi de ameliyatın riskli olduğunu ancak yapabileceklerini söyleyince karar verdim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Özel Gazi Hastanesi'ne, bizimle ilgilenen tüm personele ve doktorlarım Alkan Bey, Emin Alp Bey ve Koray Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.



OBEZİTE RİSKİ

Ameliyat ve süreç hakkında bilgiler veren Op. Dr. Arpaçay, "Obezitenin hayata verdiği olumsuz etkilerinden bir tanesini daha görüyoruz. Hastamız gittiği merkezde kilosundan dolayı ameliyat olamadı. Hasta bize geldiğinde biz de kendisine aynı şeyi söyledik. Evet ameliyat riskliydi ancak hastamızı ölüme terk edemezdik. Riskleri anlattık ve ameliyat olmayı kabul etti. Başarılı bir ameliyat oldu. Tabi bu gibi yüksek kilolu hastaların ameliyatları ayrı bir titizlik ister. Hastamız aynı zamanda diyabet hastası, kronik sigara içicisi. Tabi bu tür hastalarda ameliyatı yapmak işi bitirmiyor. Yoğun bakım dönemi ve sonrasında hasta ile ilgilenecek ekibin deneyimli olması gerekir. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu oluyor. Ayrıca sigarayı bıraktı ve kilo vermek için de bize söz verdi" dedi.



OBEZİTE YAŞAMI ETKİLİYOR

Obezitenin başta kalp olmak üzere ortopedik sorunlar, karaciğer, akciğer gibi organlarda sorunlara yol açabildiğini belirten Op. Dr. Alkan Arpaçay, "Obezite ile birlikte diyabet de görülen diğer önemli sorunlardan bir tanesi. Tüm bu hastalıklar hastaların yaşam kalitesini fiziksel ve psikolojik olarak düşürüyor. Bu yüzden hastaların yardım alması, sağlıklı bir şekilde kilo vermeleri yaşam kaliteleri açısından önemli" dedi.