Göz tansiyonunda yeni bir yöntem: HFDS

Özel Net Göz Cerrahi Tıp Merkezi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mercan, Türkiye’de sayılı merkezlerde olan HFDS (High Frequency Deep Sklerotomy) yönteminin yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirtti

Glokomun göz içi sıvı basınç yüksekliğini takiben görme sinirinde meydana gelen ilerleyici hasar olarak tanımlandığını, tedavi edilmediği taktirde görme kaybı ve körlüğe neden olabiliceğini söyleyen Özel Net Göz Cerrahi Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mercan, her yaşta görülebilen glokomun 40 yaş ve üstü grupta daha sık görüldüğünü belirtti. Dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinde kullanılan ve Türkiye'de de sayılı merkezde olan HFDS yöntemi ile güvenli ve konforlu tedavi edilebildiğini ve yüz güldüren sonuçlar alındığını söyledi.



ÖNEMLİ BİR HASTALIK

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığının körlükle sonuçlanabilen önemli bir göz hastalığı olduğunu belirten Op. Dr. Mercan, "Göz tansiyonu yüksekliği, zamanla görme sinirini tahrip ederek hastaların çevre görmesini bozar ve tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanır. Maalesef hastalar bu görme alanı defektlerini son döneme kadar hissetmezler. Erken teşhis ve tedaviye erken başlanması hastaların görme düzeyi ve görme kalitesi açısından çok önemlidir" dedi.



KOMPLİKASYON RİSKİ

Göz tansiyonunda tedaviye ilk olarak göz damlaları ile başlandığını belirten Op. Dr. Mercan, "Yeni geliştirilen bir yöntem olan HFDS ile göziçi basıncı etkili bir şekilde düşürülür. Bu yöntem, hastanın göz tansiyonu damlalarına bağımlılığını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca, göz tansiyonu ameliyatlarına göre komplikasyon riski çok düşük; uygulaması daha kolay ve daha kısa süreli bir girişimdir" dedi. Yöntemin komplikasyon oranının diğer girişimlere göre çok daha düşük olması ve etkinliğinin oldukça güçlü olması gibi sebeplerle gerek hastalar, gerekse göz hekimleri açısından oldukça yüz güldürücü olduğunu belirten Op. Dr. Mercan, "Yöntemi kliniğimizde uygun hasta grubuna bu tedaviyi uygulamaktayız" dedi.



