Hemoroid tedavisinde lazer mucizesi

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Attila El, “Hemoroid ve anal fistül hastalıklarının tedavisinde lazer mucizevi bir konfor yaratıyor” dedi.

Toplumumuzda sıkça görülen hemoroid ve anal fistül hastalıklarının kişilerin yaşam sevincini ve kalitesini düşürdüğünü belirten Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Attila El, "Anüs (makat) bölgesindeki kanama, ağrı, akıntı, zonklama, ele gelen kitle veya sertlik, ateş, oturma zorluğu bu hastalıkların önemli belirtileridir. İlk bulgular ortaya çıktığı zaman çekinmeden ve utanmadan genel cerrahi uzmanına gitmek tedaviyi kolaylaştırmakta ve başarı şansını yükseltmekte" dedi. Birinci ve ikinci evre hemoroidlerin kanama, kaşıntı ve hafif ağrı şikayetleri, tuvalet sonrası ele gelen daha sonra kaybolan kitleler olmakta ve ilaç tedavisi ile düzenli bir diyet eşliğinde hızlıca gerilediğini belirten Opr. Dr. Attila El, "Üçüncü ve dördüncü evreye gelen hemoroidlerde ilaçla tedavi şansı kaybolduğu için müdahale yöntemleri devreye girmekte" dedi.



ERKEN DAVRANIN

Op. Dr. El şöyle konuştu: "Bunlar içerisinde lazer yani yüksek ısı ile hemoroid pakesinin günler içinde küçülmesi, sönmesini sağlayan yöntemin bir ayrıcalığı vardır. Hemoroid pakesi çıkartılmadığı ve anüs bölgesinin tamiri yapılmadığı için hasta acılar, kanamalar ve akıntılar yaşanmamaktadır. Lazer yönteminin farkı buradadır. Böylece operasyon kararı vermek kolaylaşmaktadır" dedi.



BAŞARILI YÖNTEM

Anal fistül hakkında da bilgiler veren Opr. Dr. Attila El, "Önce makat bölgesinde bir apse, çıban oluşmaya başlar. Oturma zorluğu, tuvalet yapamama, zonklama, ele gelen şişlik gelişir. Hasta hemen bir uzmana müracaat ederse, apsenin ameliyathanede temizlenmesi ve kısa süreli pansuman sayesinde komplikasyon gelişmeden hastalığın sonlanması sağlanır. Hastalık kendi haline bırakılır, apsenin patlaması beklenirse akıntının devamı, hastalığın iyileşmesinin uzaması sonucunda korkulan bir komplikasyon olan anal fistül gelişir. Bir delik ve her gün iltihabın aktığı dönem başlar ve kesinlikle kapanmaz. Hasta psikolojisini çok etkiler, ancak operasyon ile düzelebilecek bir aksiyon gelişir. Kendince riskleri olan operasyondur. Yüzde 100 başarılı olunmayabilir. Lazer yöntemi son birkaç yıldır çok başarılı bir şekilde kullanılmaya başlandı" dedi.

KONFOR SAĞLIYOR

HERHANGİ bir yara yeri oluşturmadan tüm fistül yolunun yüksek ısı ile kapatılmasının mümkün olabildiğini belirten Opr. Dr. Attila El, "Uzun süreli ve sıkıntılı pansumanlara gerek kalmaması ve kısa sürede sosyal hayata dönülmesi, aynı başarı şansını yakalaması lazer yöntemini trend haline getirmektedir. Kısaca hemoroid ve anal fistül hastalıklarının tedavisinde lazer mucizevi bir konfor yaratmakta ve hastaların yüzlerini güldürmektedir" dedi.