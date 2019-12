Yeni yılda sağlık dileyenlere

Bu yıl kendinize bir iyilik yapın, ideal kilonuza ulaşın. Bunun için diyetisyen desteği çok önemli. Bilinçsiz uygulamalar yerine diyetisyenin, vücudunuz için gerekli tüm besinleri yeterli ve dengeli şekilde içeren beslenme programıyla zayıflayın

Yeni yılın gelişi yeni umutlara, yeni heyecanlara neden olur. İçinde bulunulan yıl yapılamayanlar ya da daha iyileri yeni yılda gerçekleştirilmek istenir. Siz de bu yıl kendiniz için bir iyilik yapın, sağlığınız için ideal kilonuza ulaşın. Yaz yaklaşırken diyete ve spora başlanır. Kimi aç kalarak, kimi şok diyetlere başvurarak, kimi sabah akşam spor yaparak kısa sürede kilo vermeye çalışır. Bunlar sağlığınızı olumsuz etkiler. Bu tür uygulamalar vücudunuzun ihtiyacı olan besin öğelerini ve enerjiyi sağlamaz. Kan şekeri düşüklüğüne, hormonal bozukluklara ve birçok hastalığa neden olur. Başlanan diyet ve sporu yarıda bırakmak hiç başlanmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Kilo verilmişse verilenden fazlası geri alınır, moral bozulur, zayıflamaya karşı önyargı oluşur ve daha da kötüsü kilolara ek olarak çeşitli hastalıklara sahip olunur. Sağlıklı zayıflama için bilinçsizce yapılan uygulamalar yerine diyetisyen tarafından size özel, vücudunuz için gerekli tüm besin öğelerini yeterli ve dengeli şekilde içeren beslenme programı ile zayıflamak en doğrusudur.



VÜCUDUNUZ ZORLANABİLİR

Yeni yılı keyifle karşılamak için yılbaşı akşamında zengin sofralar kurulur. Eğer yemekleri hazırlayan sizseniz yapacağınız en güzel şey ağzınıza bir şekersiz sakız atmaktır. Yapılacak her yemeğin tadına bakmak bol çeşitli bir sofraya oturmadan önce bile fazla kalori almanıza neden olur. Bol çeşitteki yemeklerinin hepsinden yenildiğinde normalde geç saatlerde fazla yemeye alışık olmayan vücut zorlanır. Mide kanaması, kan şekeri ve tansiyonda yükselme, baş ağrısı, bulantı gibi sorunlar yaşanabilir.



SEBZEYLE BAŞLAMALISINIZ

Gün içinde öğün atlamadan, hafif yiyecekler yiyerek akşam yemeği bir miktar dengelenebilir. Bunun için sabah güzel bir kahvaltı, öğle yemeğinde çorba, sebze yemeği, salata ve yoğurt, ara öğün içinse grissini ve peynir veya kuru meyve-kuru yemiş yiyebilirsiniz. Yılbaşı menünüzde mutlaka sebzeye yer vermelisiniz. Mevsim yeşillikleri ile birlikte kırmızı lahana, havuç, renkli biberlerle renklendirdiğiniz salata masanızın baş tacı olmalıdır. Salatanıza limon suyu, balzamik ve az zeytinyağı kullanmanız bunun dışındaki sosları ilave etmemeniz yüksek kalorili soslardan korunmak adına daha doğru olacaktır. Kızartılmış ara sıcaklar veya hamur işleri yerine yoğurtlu mezeler sofranızı güzelleştirmesinin yanı sıra kalori kontrolünüzü sağlamanız için de doğru tercihtir. Et yemeği tercihinizi balık, tavuk veya hindiden yana kullanarak yağ miktarını azaltmış olursunuz.



SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIN

Yılbaşı akşamı, masa başında geçirilen süre genellikle uzun olur. Yiyecekleri yavaş yavaş çiğneyip yutarsanız hem yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırmış, hem de masada bulunduğunuz süreyi uzatmanıza rağmen yediğiniz miktarları arttırmamış olursunuz. Bu arada yeme işlemini yatmadan en az 2 saat önce bitirmiş olmaya özen göstermelisiniz. Tüm önerilere rağmen yine de yılbaşı gecesi tüketiminiz fazla olursa ertesi gün hafif yiyeceklerle telafi yoluna gitmelisiniz. Sebze çorbaları, süt ürünleri ve sebze yemekleriyle hem midenizi rahatlatabilir, hem de aldığınız fazla kiloyu dengeleyebilirsiniz.





NELER YAPILMALI?

■ 2020'de İdeal Kilonuzda Olmak için Ne Yapmalısınız?

- Gerçekçi bir hedef koyun!

- Güne kahvaltı ile başlayın !

- 2.5 litre su tüketin!

- Tam tahıllı ürünler kullanın!

- Gazlı ve şekerli içecekleri hayatınızdan çıkarın!

- Hayvansal yağı azaltın.

- Uyku düzenine dikkat edin!

- Fast food tüketiminden kaçının!

- Yeşil çay ve beyaz çay ile metabolizmanızı hızlandırın!

- Beslenme günlüğü tutun, alışkanlıklarınızın farkına varın!

- Haftada 3 gün 30-45 dakikalık yürüyüşler yapın!

- Diyetisyenle zayıflayın!



■ 2020'de İnsülin Direncini Yok Etmek İçin Neler Yapmalı?

- Uzman kontrolünde fazla kilolarınızdan kurtulun!

- Şekerli içecekler, hazır paketli ürünlerden uzak durun.

- Kan şekerini dengelemek için ara öğünlerde kefir, yoğurt, ayranı tercih edin.



■ 2020'de Hipotiroidiye Karşı Savaşın..

- Yavaşlayan metabolizmana karşı diyet kalorini düşür!

- Karbonhidrat tüketiminizi azaltın.

- Selenyumdan zengin beslenin!



■ 2020'de Rahat Bir Adet Dönemi İçin

- Ödem için tuz ve tuz içeren hazır yiyeceklerden uzak durun!

- Ağrısız bir adet döngüsü için omega-3 önemlidir. Haftada 2-3 kez balık tüketin.

- Kansızlık adet sancılarını artırabilir. Kırmızı et ve yumurtayı düzenli tüketin.



■ 2020'de Neden Spor Yapmalıyız?

- 30 dakikalık yürüyüş antidepresan etkisi gösteriyor. Mutlu olmak için spor yapın.

- Düzenli egzersiz yavaşlayan metobolizmanıza karşın ideal kilonuzda kalmanızı sağlar.



■ 2020'de Fazla Kolestrolden Nasıl Kaçınacağız?

- Keten tohumu ve çörek otu tüketin!

- Günlük posa/lif alımınızı tam tahıllı ürünler ve sebzeler tüketerek tamamlayın.

- HDL kolesterol için yürüyüşü hayatınıza dahil edin!





MEHLİKA ÖKTEM