Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor:
08.01.2020, 12:26
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor:
20 gün boyunca tüketin, sigarayı bırakın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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