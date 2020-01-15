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Alerjik bünyeli çocuklara dikkat

Alerjik bünyeli çocuklara dikkat
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Halk arasında 'alerjik bünye' olarak tarif edilen 'atopi'nin genetik olarak alerjik hastalıklara yatkınlık anlamına geldiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hacer Köksal, bu hastalığın önleminin zamanında alınmasına dikkat çekti. Genellikle atopik kişilerin ailelerinde saman nezlesi, astım gibi alerjik hastalıkların varlığının söz konusu olduğunu belirten Uzm. Dr. Köksal, alerjik egzamanın çocukların yüzde 15 ila 30'unda gözlenebildiğini kaydetti. Köksal, "Bebeklikte egzama ile kendini gösteren atopi, önlem alınmaz ise erişkin yaşta solunumsal alerjiler, astım ve şiddetli egzamalara ilerleyebilir" dedi.
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