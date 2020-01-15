Çay ya da kahve gibi kafein içeren besinler baş ağrılarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulsa da, bazı araştırmalar, kafeinin baş ağrısı semptomları üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söylüyor. Elbette bu içeceklerle beraber bol su içmeyi de unutmayın.
Baş ağrısının ilacı kahve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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