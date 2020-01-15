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10.00’a kadar en 3 bardak su için

Sabah 10.00’a kadar en az 3 bardak su için
Giriş Tarihi: 15.1.2020
Su yaşam kaynağımız. Oysa evdeki bitkileri sulamayı unutmuyor, ama kendinizi sulamayı unutuyoruz. Sabah 10'a kadar en az 3 bardak su için. İçine limon suyu damlatırsanız çok daha iyi. Uyandığınızda alışkanlık haline getireceğiniz bu ritüel sayesinde lenfatik ve sindirim sisteminiz kendine gelecek, cildiniz ışıldayacak.
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