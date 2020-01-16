Thermal Welding teknolojisi ile bademcik ameliyatı

Ekol Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı, kronikleşmiş bademcik enfeksiyonunun oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınması gerektiğini belirterek, "Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımakta" dedi.



SORUN YARATMAZ

Doç. Dr. Çallı, "Bademciklerin alınması eğer doğru zamanda ve uygun hastalara uygulanırsa bir sorun yaratmaz. Thermal Welding sisteminde ısıyla yapılan yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır. Bu nedenden dolayı ağrı hissi ve kanama daha az olmaktadır" dedi. Klasik bademcik ameliyatları ve Thermal Welding Sistemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çallı, "Thermal Welding ile bademcik ameliyatı klasik yönteme göre çok daha rahat uygulanabilmekte. Ekol Hastanesi'nde uygulayabildiğimiz Thermal Welding sistemin temel prensibi, damarsal yapılara termal enerjinin direkt aktarılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışmanın sağlanmasıdır. Thermal Welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolünü sağlar ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesini hızlandırır" dedi.



HANGİ DURUMLARDA GEREKLİDİR?

● Tıkayıcı belirtiler

● Uyku ile ilgili solunum problemleri

● Bademcik apsesi

● Yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme

● Romatizmal ateş

● Kalp kapakçık hastalığı

● Böbrek rahatsızlığı