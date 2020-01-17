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Dudak çatlaklarına süt ve gül yaprağı

Dudak çatlaklarına süt ve gül yaprağı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Canınızı yakan ve bir türlü geçmeyen dudak çatlamalarından siz de muzdaripseniz ve "Dudak çatlamasına ne iyi gelir?", "Dudak çatlaması nasıl geçer?" diye düşünüyorsanız endişelenmeyin, çünkü dudak çatlamalarını geçirmenin yolu aslında doğal malzemelerden geçiyor. Dudakları nemlendirirken tahrişi de giderecek bir karışımdan bahsetmeden olmaz. Bir kase ılık sütün içine bir avuç gül yaprağı koyun ve yarım saat bu şekilde dinlenmeye bırakın. Ardından gül yapraklarını sütün içinden çıkarıp ezerek lapa hale getirin ve bu maddeyi uyumadan önce dudaklarınıza uygulayın.
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