Fazla kilolar kalbin iş yükünü artırıyor

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alkan Arpaçay şişmanlığın, kalp damar hastalıkları için önemli risk faktörü olduğunu ve aynı zamanda kalp hastalığına da zemin hazırlayan diyabet ve hipertansiyon için de önemli risk sayıldığını belirterek, "Fazla kiloların verilmesi, kalp hastalıkları oluşma riskini doğrudan etkilemekte ve verilen kilonun miktarı arttıkça da sağlıklı yaşama faydası da yükselir" dedi.



SAĞLIKLI BESLENİN

Op. Dr. Arpaçay, "Bilimsel araştırmalarda yüzde 5 kilo vermeyle bile yaşam kalitesinin arttığı, diyabet riskinin azaldığı, kan yağlarının profilinin olumlu etkilendiğini ortaya koymakta. Gözden kaçırılmaması gereken gerçek; şişmanlığın diğer kardiyak risk faktörlerinin artmasına yol açmasıdır. Vücudumuzdaki fazla kilo; kalbin dolaştırdığı kan miktarının artması yani kalbin üzerine düşen iş yükünün fazlalaşması anlamına gelmekte ve ayrıca vücutta insülin direncine neden olmakta" diyen Op. Dr. Arpaçay, "Kilomuzu koruyan sağlıklı beslenme, düzenli yapılan bilinçli spor ve meditasyon kalp atım sayısını azaltmakta ve bu aktiviteler kalbin atımını düzene sokarak kalp sağlığımızı korumakta olup uzun yaşamı bize sunmakta" dedi. Egzersiz yapmayanların yaşam tarzının koroner arter hastalığının riskini önemli ölçüde arttırdığını belirten Op. Dr. Arpaçay, "Egzersiz yapmamak doğrudan risk olarak kalp kasının zayıflaması ve pompalama işinin etkinliğini yitirip dolaşımın daha etkisiz hale gelmesine neden olur" dedi.



KONTROL SAĞLAR

Op. Dr. Arpaçay şöyle konuştu: "Egzersiz LDL düzeyinin, hipertansiyonun ve şişmanlığın artmasına neden olur. Egzersizin bir diğer yararı ise, kiloyu kontrol altında tutması. Diyet ve egzersiz yapanların verdikleri kiloları almaları lası değildir."



