İyi huylu prostat büyümesine dikkat

İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi - BPH) insanlarda mesane ile üretra denen idrar kanalının üst kısmında yerleşmiş olan prostat bezinin büyümesidir. İyi huylu prostat büyümesinin genellikle hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, ancak hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olduğunu söyleyen Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen Benign Prostat Hiperplazisi hakkında bilgi verdi.



HAYATI ETKİLER

OPR. Dr. Gücük, "Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı, ani idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, istemsiz idrar kaçırma, gece idrar yapma için uyanma, zayıf akımlı idrar yapma, çatallı ve dağınık idrar akımı, kesik kesik idrar yapma, idrar yapmaya başlamadan önce bekleme ve idrar yapmanın çok uzun sürmesi belirtiler arasındadır. Ayrıca işeme sonrası mesanenin tam boşalmadığı hissi ve işeme sonrası iç çamaşırına istemsiz idrar kaçırma da belirtiler arasında. Ani sıkışma hissi ve çok sık idrar yapma ihtiyacı sosyal yaşantınızı olumsuz etkileyebilir" dedi.





TEDAVISI NASIL YAPILIR?

İyi huylu prostat büyümesinde uygulanacak tedavi, doktor tarafından hastanın durumuna göre belirlenir. Hastanın şikâyetlerinin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak uygulanabilecek çeşitli tedaviler mevcuttur:

● Takip: Hastada hafif düzeyde iyi huylu prostat büyümesi belirtileri görülüyorsa, düzenli takip edilir.

● İlaç Tedavileri: Orta düzeyde belirtilerin gözlemlendiği BPH hastalarında tercih edilen yöntemdir.

● Cerrahi Tedavi: Cerrahinin amacı iyi huylu prostat büyümesi belirtilerinin dindirmek ve idrar akımını artırmaktır. İyi huylu prostat büyümesi için sık önerilen cerrahi tedavi prostatın transüretral rezeksiyonudur (TUR). TUR, BPH belirtilerinde optimal düzelme sağlar.