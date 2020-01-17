Kulak acısına birebir

Büyük acı veren, sinir bozan kulak ağrısı, günlük yaşantımızı derinden etkileyebilir. Peki, kulak ağrısını doğal yöntemlerle nasıl hafifletebiliriz?



Zeytinyağının dokusu, birikiminin neden olduğu ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Doğrudan uygulanması, kulağınızı yumuşatabilir ve ağrıyı ortadan kaldırabilir. Amerikan Pediatri Akademisi, kulağa birkaç sıcak damla zeytinyağı dökmenin ağrıyı azaltabilecek anti-inflamatuar bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.