Serdar Kaçar profesör unvanını aldı

Uzun yıllardır İzmir'de çeşitli kamu ve özel hastanelerde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan İzmir'in sevilen ve tanınan doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Kaçar, akademik çalışmalarını tamamlayarak genel cerrahi alanında Prof. Dr. unvanını aldı. Prof. Dr. Serdar Kaçar, "Çalışmalarım dikkatlerini çekmiş olmalı ki İstanbul Biruni Üniversitesi'nden gelen daveti kabul ederek genel cerrahi profesörü olarak çalışmaya başladım" dedi.



İLKLERE İMZA ATTI

Prof. Dr. Serdar Kaçar, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi eğitimini tamamladı. Ardından 9 yıl genel cerrahi ve organ nakli uzmanı olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Eğitimini tamamladı. 2005'te Genel Cerrahi Doçenti unvanını alan Prof. Dr. Kaçar, 2005-2012 yılları arasında İzmir Özel Kent Hastanesi, İstanbul Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Medicalpark Göztepe Hastanesi'nde böbrek nakli merkezlerini kurup başkanlığı görevini üstlendi. 2013 - 2016 yılı arası İzmir Özel Gazi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Kaçar, daha sonra özel muayenehanesinde hizmet vermeye başladı.



ÖNEMLİ BAŞARILAR

Prof. Dr. Kaçar iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. 50'den fazla uluslararası yayın, 100'e yakın ulusal yayın, 12 kitap bölüm yazarlığı, 2 kitap editörlüğü, birçok bilimsel kongrede konferans, oturum başkanlığı, bilim kurulu üyeliği, düzenleme kurulu üyeliği, dergilerde hakemlik, 100'e yakın uluslararası atıfta yer alan Prof. Dr. Kaçar, 1997'de SSK Hastaneleri içinde ilk böbrek nakli ameliyatı için SSK Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi, 2003 yılında Türkiye'de ilk ince barsak nakli ameliyatı için SSK Genel Müdürlüğü Takdirname ödülü olmak üzere ulusal ve uluslararası bir çok ödül aldı.