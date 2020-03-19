Bağırsak ameliyatlarında kapalı yöntem kolaylık sağlıyor

Cerrahide, kapalı yani laparoskopik yöntemler, kalın bağırsak ameliyatlarında da giderek yaygınlaşıyor. Özellikle kalın bağırsağın (kolon) ve kalın bağırsağın son kısmının (rektum) kanser ve kanser dışı (diverkülit, kabızlık, polip gibi) hastalıklarında kapalı ameliyatlar hastaların hızlı iyileşmesinde büyük rol oynuyor.

KESİYE GEREK YOK

Kalın bağırsak hastalıklarının cerrahisi yani kolorektal cerrahi konusunda uzmanlaşmış Genel Cerrah Prof. Dr. Aras Emre Canda, laparoskopik ameliyatta hastanın karnının kesilerek açılmadığını belirterek, "Karın içine 4-5 tane küçük delikten yerleştirilen özel aletler yardımı ile monitörden izlenerek ameliyat yapılıyor. Özel kamera ve ışık sistemi yardımı ile karın içindeki görüntü büyütülerek ve yüksek çözünürlükle ekrana aktarılıyor. Vücut dışarısına çıkarılacak bağırsak parçası 4-5 cm'lik küçük bir sezaryen kesisi ile ya da göbek çevresinden bir kesi ile dışarı alınıyor. Hatta bazı hastalarda bağırsağın dışarı almak için hiçbir kesi yapma dan vücudun doğal açıklıklarını (vajina ve yaanüs) kullanılıyor. Böylece hastanın karnında herhangi bir kesiye de gerek kalmıyor" dedi.



Kolon ve rektum kanseri hastalarında da uygulanır mı?

Kolon ve rektum kanseri ameliyatlarında da laparoskopik yöntemin kullanılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Canda, özel eğitim almış deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında laparoskopik kolon ve rektum kanseri cerrahisinin en az açık cerrahi kadar güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi.



Hem açık ve hem de kapalı teknikte aynı tedavi mi yapılıyor?

Prof. Dr. Aras Emre Canda, "Asıl amacın hastalığı tedavi etmek olduğu unutulmamalı. Bir ameliyat kapalı yöntemle yapıldığında cerrahi prensiplerden ödün vermeden açık ameliyatta hangi tedavi gerekiyor ise aynı şekilde yapılmalı, bu da eğitim ve deneyim ile ilişkilidir" dedi.



Avantajları nelerdir?

Laparoskopik kolorektal cerrahinin açık cerrahiye göre ameliyat sonrası dönemdeki avantajlarını anlatan Canda, "Yaklaşık 15 yıldır bu hasta grubunda laparoskopik cerrahi uyguluyorum ve genişçe bir deneyimim oldu. Deneyim ve gözlemlerime dayanarak pek çok avantajı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle hastanın hastanedeki yatış süreci ve ameliyat sonrası erken dönem daha konforlu geçiyor diyebiliriz. Bu bir "businessclass" uçak seyahatine benzetilebilir" diye konuştu.