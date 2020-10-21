Sağlıklı gözler için A vitamini şart!

Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını ifade etti.

B1 EKSİKLİĞİNE DİKKAT

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Ömer Takeş, "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur" diye konuştu.

C VİTAMİNİNİ UNUTMAYIN

Diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneren Takeş, "C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda bulunur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır" dedi.