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Görme problemlerinde difraktif lens ameliyatı

Görme problemlerinde difraktif lens ameliyatı
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Ekol Hastanesi Göz Kliniğinden Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Esat Çınar, eskiye göre daha tempolu, daha hızlı bir hayat yaşandığını belirterek bugünkü modern hayatta gözlük kullanımının bireylerin hayatlarını kısıtlayabildiğini söyledi. Kişilerin uzak ve yakın görme problemleri için çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu belirten Çınar, "Başarı oranı ve kalıcılığı daha yüksek olan yeni nesil Difraktif Lens İmplantansyonlarıdır. Yerleştirilen merceklerin temel özelliği yumuşak bir lens olmaları. Bu mercekler gözdeki numarayı düzeltmek için hazırlandıklarından genelde iyi sonuç veriyorlar. Ayrıca Difraktif Lens İmplantasyonları katarakt geliştikten sonra ya da gelişmeden önce de uygulanabiliyor. Bu ameliyatlar 5 - 10 dakika kadar sürüyor ve damla ile gerçekleştiriliyor" dedi.

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