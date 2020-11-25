Holep lazerle prostat ameliyatı

Prostat büyümesinin 50 yaşın üzerindeki erkeklerin hayat konforunu bozan önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Ekol Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Prostat hastalıkları genel olarak daha yaygın görülen iyi huylu prostat büyümesi ve daha az görülen prostatın kötü huylu büyümesi (prostat kanseri) olarak ikiye ayrılabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak prostat tedavisinde açık cerrahi tedavinin yanında kapalı tedavi yöntemleri (Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatı, Greenlight Lazer Prostat Ameliyatı, HOLEP) etkin şekilde kullanılabilir" dedi. Son zamanlarda kullanım sıklığı giderek artan HOLEP yönteminin iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirten Şimşir, "HOLEP ameliyatında hastanın idrar kanalından girilerek kapalı olarak Holmium Lazer kullanılarak büyüyen prostat kapsülünden ayrılarak çıkartılır. Dolayısıyla hastada hiç prostat dokusu kalmaz. Holmium lazer kullanıldığı için kanama olmaz. Mesaneye itilen prostat dokusu özel bir aletle kıyma haline getirilerek çıkarılır ve patolojik incelemeye gönderilir" şeklinde konuştu.



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HASTALARIN duydukları olumsuzluklar nedeniyle tedaviden kaçındıklarını dile getiren Şimşir, "Hastalarımız doktorlarının önermedikleri hiçbir ilaç ya da tedaviye başlamasınlar. Her prostat hastalığına iyi gelecek tek bir ilaç ya da ameliyat yöntemi yoktur. Prostat büyümesi olmasına rağmen şikayetleri az olan hastalarda sadece takip ya da ilaçla tedavi edilebilirken, prostatı küçük ancak şikayetleri çok fazla olan hastalarda ameliyat gerekebilmektedir. Kanama riski fazla, kalp hastalığı gibi riskli hastalarda plazma kinetik sistem TUR, Greenlight Lazer gibi yöntemler başarılı ve güvenli olabilirken, çok büyük prostatlarda HOLEP yöntemi daha başarılı ve güvenli olabilmektedir" dedi.