Sağlıksız yaşamda “obezite ameliyatı” dönemi

DÜNYA Sağlık Örgütü'nün "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi sonucunda ciddi sağlık sorunlarına yol açan durum" olarak tanımladığı obezitenin tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş, uygun hastalara yapılan obezite ameliyatlarının yüz güldüren sonuçlar verdiğini söyledi. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının ortalama yüzde 15-20'sini, kadınlarda ise yüzde 25-30'unu yağ dokusu oluştururken, bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda %30'un üzerine çıkmasının obezite olarak adlandırıldığını ifade eden Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Kilo problemleri bazı ek hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Obezite önlenebilir bir hastalıktır" dedi.



HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR



OBEZİTENİN tedavi edilmediği takdirde oluşan kiloyla birlikte hayati tehlike yaratabilecek hastalıklara yol açabileceğini vurgulayan Op. Dr. Özgür Demirtaş, " Obezite tipi vücut kitle endeksi ölçümü belirlenir. Aşırı (Morbid) obezite sınıfına giren kişilere cerrahi müdahale öneriliyor. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar sonrası hastanın iyileşme oranı hızlanıyor. Obezite, sadece çok yemekten kaynaklanan bir sorun değildir. Aynı zamanda obezite basit bir şişmanlık gibi görünmemelidir. Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, damar sertliği, safra kesesi hastalıkları, eklem hastalıkları gibi hayati tehlike yaratabilecek hastalıkları tetikleyebilir. Obezite aynı zamanda kanserle doğrudan ilişkilidir. Meme kanseri, bağırsak kanseri, mide kanseri daha çok obez insanlarda görülmektedir" diye konuştu.



AMELİYATLARDA UYGULANAN YÖNTEMLER

MİDE BALONU UYGULAMASI:

Endoskopi ile yapılan bir işlemdir. Hastane yatış ve genel anestezi gerektirmeyen bir yöntemdir. Mide içerisine yerleştirilen ayarlanabilir bir balon ile mide hacmi küçültülerek kişide tokluk hissi oluşturulur.



SLEEVE GASTREKTOMİ (TÜP

MİDE) Midenin hacminin küçültülmesi ve hastanın çok az gıdayla tokluk hissetmesi hedeflenir. Bu amaçla midenin belli bir bölümü cerrahi işlemle çıkarılır ve geriye tüp şeklinde bir mide bırakılır. Ayrıca midenin açlık hormonu salgılayan bölümü de çıkarıldığı için hastada açlık hissi oluşmaz. Hasta çok kısa sürede günlük hayatına dönebilir. Ameliyattan sonra küçük hacimlerde gıda alınmasıyla hastalar kolayca doygunluk hissedebilir ve bir süre sonra bu iştah kaybına dönüşür. Ameliyattan sonraki birkaç yıl içinde kilo fazlasının %80-90'ını kaybedebilir.



GASTRİK BY-PASS: Midenin büyük bir bölümü by-pass edilerek küçük hacimli bir mide oluşturulur ve ince bağırsaklara dikilir. Bu şekilde gıdanın normal yolu izlemesi engellenerek bilinçli bir emilim bozukluğu yaratılır. Bu tip ameliyatlardan sonra hastaya gerekli vitamin ve mineral takviyesi yapılarak, bir hafta içerisinde evine dönmesi sağlanır.