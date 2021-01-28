Plastik cerrahide kombine ameliyatlar

Anadolu Cerrahi hekimlerinden Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, estetik ve plastik cerrahisinde oldukça tercih edilen kombine ameliyatlar hakkında bilgiler verdi. Güzelliğe verilen önemin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Op. Dr. Rahmi Evinç, " Yüzyıllar boyunca ve insanoğlunun kendini keşfi ile birlikte nasıl daha güzel olurum ? sorusu her daim cevap arayan bir soru olmuştur. Biz de bu zamanın ötesinden gelen sorudan yola çıkarak diyoruz ki; ' Güzellikte sınır yoktur, sınırları siz belirlersiniz." Estetik ve Plastik Cerrahisinde oldukça tercih edilen işlemlerden biri de kombine ameliyatlardır. Kombine ameliyat basitçe birçok ameliyatın birden yapıldığı ameliyatlar serisidir. Bu işlemler hastanın ihtiyaç ve isteklerine göre belirlenir. Karın germe, meme dikleştirme, meme büyütme ya da toparlama, kol germe, bacak germe, gıdı germe, liposuction gibi ameliyatlardan oluşabilecek olan kombine ameliyatlardır. Kombine ameliyatlar rinoplasti (burun estetiği), kepçe kulak ameliyatı, göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) gibi farklı kombine ameliyatlardan da oluşabilir" dedi.

Meme Dikleştirme (Mastopeksi): Hamilelik ve emzirme, aşırı kilo alıp verme ve hormonal etkiler yanı sıra yerçekiminin etkisi ile de meme kendini bırakıp sarkabilir. Meme dikleştirme (toparlama) operasyonu ile göğüsleri eski dikliğine ve diriliğine kavuşturmak mümkündür. Meme dikleştirme operasyonu göğüslerin boyutunda herhangi bir değişiklik yapmaz.

Karın Germe Ameliyatı ( Abdominoplasti ): Karın ön duvarındaki fazla deri ve yağların alınması ve kas dokularının sıkılaştırılması amacıyla yapılan estetik bir operasyondur.

Kol Germe Ameliyatı: Kol germe; önkolda oluşan sarkma ve kalınlaşmaların cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi operasyonudur. Genetik nedenler, ilaçlar, çevresel faktörler, kilo alıp verme gibi nedenlerle oluşan kolun üst kısmındaki sarkmalar fonksiyonel, psikolojik, hijyenik ve kozmetik açıdan hastalarımızı rahatsız etmektedir. Kol germe operasyonu ile tüm bu sorunlara çözüm üretilebilmektedir.

Liposuction: Uygun diyet ve egzersizle bile vücudumuzdaki yağ dokularının bir kısmı bizi terketmemekte direnebilir. Liposuction bu dirençli yağ dokularının cerrahi tekniklerle alınmasıdır. Bu popüler yöntem, karın, basen, kalça, uyluk, kol, çene altı ve diz çevresi gibi alanlardaki yağ dokularının uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılır.