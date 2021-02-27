Bademcik ve geniz etine dikkat

Bademcik ve geniz etinin 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyüdüklerini belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, "İleri yaşlarda küçülme eğilimi gösterirler. Geniz etinin büyük olması burundan solunuma engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere yol açar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti ve bademcik iltihapları veya büyümeleri diş, çene, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğu, apne, eklem romatizması, kalp ve böbrek hastalığı gibi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

HANGİ DURUMDA ALINIR?

Prof. Dr. Arif Şanlı, "İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına başvurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter var. Kesin ameliyatı gerektiren durumlar arasında üst solunum yolunun bademcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması, bademcik etrafında kötü huylu tümör şüphesi, çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri yer alır. Göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir. Bademcik ameliyatlarının yüzde 40'ı bu nedenle yapılmaktadır. Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda yıl başına 5'şer defa veya son üç yılda yıl başına 3'er defa ya da daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi, difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları, kalp kapak bozukluğu olan kişiler göreceli kriterler arasında yer alır" dedi.

İDEAL YAŞ NE ZAMAN?

Bademcik hastalıklarının çocuk sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkinler için de aynı kuralların geçerli olduğunu belirten Şanlı, "Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir sağlık problemi olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyatı uygulanmaktadır. Alt yaş sınırı geniz eti için 3 yaş, bademcik için 4-5 yaş olarak belirlenmiştir" dedi.