Obezite, korona virüste iyileşme süresini uzatıyor

Obezitenin akciğerlerimizi olumsuz yönde etkileyerek, solunum kas kuvveti ve diğer akciğer fonksiyonlarımızı azalttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Eforla olan nefes darlığı sık bildirilen bir yakınmadır" dedi.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

HEM korona virüsün hem de obezitenin akciğerler üzerine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Demirtaş, "Obez bireyler hastalığa daha kolay yakalanmakta ve tedavileri de daha zor ve uzun sürmektedir" dedi. Son yıllarda obezite ve solunum sistemi hastalıkları arasındaki ilişkinin daha da belirgin hale geldiğini belirten Op. Dr. Demirtaş, " Obstrüktif uyku apne sendromu, obezite-hipoventilasyon sendromu, astım ve venöz tromboembolizm ile obezite arasındaki ilişki hakkında daha çok kanıt mevcuttur. Kilo kaybının obezite ile ilişkili solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu ortaya konmuştur" ifadelerini kullandı.

BİR GÜN ÖNCE TEST YAPILIYOR

ÖZELLİKLE de pandemi döneminde evde kalınan uzun dönemlerde ne yazık ki kilo alımları meydana geldi. Evde kaldığımız dönemde de beslenmeye dikkat edilmeli uyku düzeni korunmalı ve evde fiziksel egzersizleri ihmal etmemeliyiz. Obezite ameliyatı planlanan hastalara bir gün öncesinden mutlaka Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, " Bunun yanında hastaların akciğer grafileri değerlendiriliyor. Ayrıca enfeksiyon olup olmadığını gösteren bir takım kan tetkikleri de yapıyoruz. Ameliyat olduktan sonra hastane de yatış süresi içerisinde de hastaya her gün enfeksiyon olup olmadığını gösteren kan tetkiklerini yapıp kontrolünü sağlıyoruz" dedi.



ORTAK BELİRTİLER

KORONA virüs vakalarının çok büyük bölümünün hastalığı hafif olarak atlattığını belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, "Ortalama 10 kişiden sekizi hastalığı hafif geçiriyor. Ortak belirtiler genel olarak ateş ve öksürüktür. Vücutta kırıklık, boğaz ve baş ağrıları görülmesi de mümkün. Ama bunlar görülmeyebilir de. Ateş, bağışıklık sisteminin enfeksiyona tepkisinden kaynaklanmaktadır. Bağışıklık sistemi, sitokin adlı kimyasallar salgılayarak vücudumuzun diğer bölümlerini uyarıyor ve bu sırada ağrı, acı ve ateş ortaya çıkıyor" dedi.



KURU ÖKSÜRÜĞE DİKKAT!

KORONA virüs öksürüğünün başlangıçta kuru öksürük olarak ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Özgür Demirtaş, " Bunun nedeni enfekte hücrelerin tahriş olmasıdır. Akciğerlerdeki inflamasyon zatürre olarak adlandırılıyor. Ağızdan giren virüs soluk borusundan akciğerlere inince akciğerlerde küçük hava kesecikleri oluşuyor. Zatürrede bu keseciklerin içi suyla dolmaya başlıyor ve bu da nefes alma güçlüğüne neden oluyor. Bazı insanların bu aşamada solunum cihazına bağlanması gerekiyor. Çin'den gelen verilere göre hastalıkların yüzde 14'ü bu seviyede seyrediyor" diye konuştu.