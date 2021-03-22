Kalbinizi hissediyorsanız problem olabilir

KALBIN olması gereken düzende çalışmaması hali olarak tanımlanan ve toplumda yaygın olarak görülen aritmi, çoğunlukla çarpıntı, kalpte düzensiz ya da güçlü atım olarak görülüyor. Kalpteki uyarı odakları, sinir lifleri ve kalp yapısını etkileyen hastalık ve durumun aritmiye neden olabileceğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selma Akdeniz Oskay, genetik kökenli aritmilerin genç yaşta ölüme sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu. Oskay, "Normal sağlıklı bir organın çalıştığını hissetmeyiz. Karaciğeri hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmemiz gerekir. Eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir" uyarısında bulundu. KIŞININ, kalbinde ritim bozukluğu olup olmadığını kendisini ve kalbini dinleyerek anlayabileceğini anlatan Uzm. Dr. Selma Akdeniz Oskay, "Normalde bir insan, sağlıklı bir organının çalıştığını hissetmez. Tıpkı karaciğerimiz hissetmediğimiz gibi kalbimizi de hissetmeyiz. Ancak eğer kalp kendini hissettiriyorsa araştırılması gerekir" dedi.

DAKİKADA 60-100 ARASI

UZM. Dr. Oskay, "Kalbin atışı dakikada 60-100 arası normaldir. Eğer 120'ye kadar çıkıyor ya da 50'nin altına düşüyorsa, düzensiz ve duraksayarak atıyorsa, hızlı ve düzensiz ya da yavaş ve düzensiz atıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerekir" şeklinde konuştu.