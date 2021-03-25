Testis kanserinde erken teşhis başarıyı artırıyor

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, testis kanseri ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Testis tümörlerinin 15-35 yaş arası erkeklerde daha sık görüldüğünü söyleyen Dr. Gücük, "Erkekteki tüm tümörlerin yüzde 1-2'sini kapsar. Kanser genellikle sadece 1 testisi etkiler. Belirtileri, şişlik, ele gelen sertlik, hassasiyet, ağrı, daha az sıklıkla göğüste şişlik, tümörün yayılımına göre öksürük, karındaki lenf bezlerinin tutulumuna göre karın ağrısı, bulantı, kusma iştahsızlık, kilo kaybı, beyin tutulumuna bağlı nörolojik rahatsızlıklar, kısırlık ve sırt ağrısıdır" dedi. Cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, tümörün türüne ve evresine göre kombine tedaviler olduğunu ifade eden Osman Gücük, "En iyi muayene zamanı, sıcak bir duş sonrasıdır. Sol testisin sağa göre daha sarkık olması normaldir. Spermi taşıyan ve biriktiren yumuşak ve kanallı olan epididimi bulun, ele gelen kitle, sertlik, ağrı ve şişliğin olup olmadığını kontrol edin. Anormal bulgular varsa not edin ve üroloji hekimine mutlaka başvurun" dedi.

GENETİK faktörlerin testis tümörünün oluşumunda etkili olduğunu belirten Opr. Dr. Gücük, "Yumurtanın doğumdan sonra torbalarda değil kasık kanalında ya da karın içerisinde kalmış olması, geçirilmiş enfeksiyonlar, yumurtaya gelen darbeler, yumurtaların normal büyüklüğünün altına düşmesi, kimyasal ve çevresel kanserojen maddeler etkilemektedir. Psikolojik etkiyi ortadan kaldırmak için alınan yumurta yerine silikon protez konabilir. Bunun dışında bir yumurtanın alınması kişinin cinsel yaşamını etkilemez ve diğer testis normal olduğu sürece kısırlık da yaşanmaz. Ancak karın içindeki lenf bezlerinin temizlenmesi ameliyatı gerçekleştirilirse meni fışkırması ile ilgili bazı sinirler zedeleneceği için kişi genellikle dışarı boşalamaz. Buna kuru orgazm denir. Bu durumda kişi çocuk sahibi olamayabilir. Bu yüzden ameliyat öncesinde kişinin spermi alınarak ileride tüp bebek için kullanılabilir. Ayrıca ışın tedavisi ya da kemoterapide de 5 yıl gibi bir süre ile sperm oluşumunda sorunlar ortaya çıkabilir ve kısırlık oluşabilir" açıklamasını yaptı.