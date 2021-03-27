Ani kilo kayıpları safra yolu kanseri belirtisi olabilir

SESSİZCE ilerleyen tedavi edildiğinde ise kolaylıkla yenilebilen bir hastalık olan safra yolu kanseri, özellikle de ani kilo kayıpları ve ciltte sarılık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Safra yolu kanserinin oluşmasında etkili olan birçok risk faktörü söz konusu.

Hastalıkta evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktöre göre bir tedavi rotası belirleniyor. Multidisipliner bir çalışma gerektiren bu tedaviler; cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekleri içeriyor.