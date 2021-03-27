‘Öksürtmeye çalışmayın sırtına vurmayın’

Kalp krizlerine ilk müdahalede neler yapılmalı? Son günlerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerin ardı ardına yaşanan acı kayıplarıyla gündeme gelen kalp krizlerinden ölüm vakalarında artış dikkat çekiyor. Kalp krizlerinde profesyonel bir yardım gelene dek geçecek sürede yapılabilecek ilk müdahaleler hayat kurtarıcı olabiliyor. Öğr. Gör. Özlem Karagöl, kriz anında yapılacak ilk müdahaleler hakkında bilgi verdi.

HAREKET ETMESİN

Kalp krizlerinde doğru ilk yardım uygulamaları için önemli noktaları vurgulayan Özlem Karagöl, şunları paylaştı: "Hastanın hayati bulgularını kontrol edin ve rahat bir pozisyonda oturtun ya da düz yatırın. Yarı oturur pozisyon genellikle bu tür durumlar için en rahat olanıdır. Dinlenmesini ve hareket etmemesini isteyin. Kıyafetleri dar ise gevşetin. Hastaya güven verin ve onu sakinleştirin. Varsa, bir aspirin tabletini çiğnemesini ve daha sonra bir miktar su ile yutmasını isteyin 112 acili arayarak yardım isteyin.

Sağlık ekipleri gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalın." "İnternet ortamında bulunup bilgi kirliliği yapan, kişiyi öksürtmek veya sırtına vurmak gibi müdahalelerin hiçbir yararı yoktur. Bu tür uygulamalar tam aksine vücudun stres yükünü arttırarak kalbi daha çok zorlayacaktır" diyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, kalp krizlerine doğru ilk müdahalede yapılacakları şöyle sıraladı:

SAKIN İLAÇ VERMEYİN

Sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin. Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın."

KRİZ SIRASINDA YALNIZ OLANLAR NE YAPMALI?

KALP krizi esnasında yalnız olunması durumunda yapılacaklar hakkında da bilgi veren Öğr. Gör. Karagöl, ağrı başladığı anda hastanın hemen telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermesi gerektiğini söyledi. Yardıma gelecekler için bulunulan yerin kapısının aralık bırakılması gerektiğini de hatırlatan Karagöl, "Egzersiz yapılmamalı, soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemeli" dedi.