‘Anne estetiği’ ile bir günde değişim

SAĞLIKLI bir hamilelikte kadınların kilo almaları çok normal. Ancak özellikle ilerleyen yaşla birlikte doğumdan sonra kadınların vücudu deforme oluyor. Göğüs sarkması, karın bölgesi yağlanması, bel bölgesinin yağlanması, uyluklarda ve kollarda sarkma, buruşukluk, çatlak gibi deformasyonlar kadınları fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da rahatsız ediyor.



DEFORMASYON YAŞANIYOR

MEDİCANA International İzmir Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, annelik estetiği ile kadınların yeniden eski formuna kavuşturulduğunu belirterek, özellikle liposuction (liposakşın) ameliyatından sadece 1 gün sonra kadınların eski ve yeni hali arasında oldukça büyük bir fark olduğunu söyledi. Gebelikte alınan kilolar ve doğumdan sonra vücutta meydana gelen deformasyonlara karşı çoğu kadın ne yazık ki spora ya da diyet programlarına zaman ayıramıyor. Ya da çoğu deformasyon sporla giderilemiyor. Tüm dünyada "Mommy Makeover" olarak bilinen "Annelik Estetiği", kadınların eski formlarına en kısa sürede dönüş yapabilmeleri için olanak sağlıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, özellikle birden fazla ve ilerleyen yaşlarda doğum yapan kadınların vücutlarında deformasyonun çok yaygın olduğunu belirterek, "Göğüsler sarkıyor ya da içi boşalıyor. Karın bölgesinde yağlanma meydana geliyor. Karın kası gevşiyor, hem deri fazlalığı hem yağ fazlalığı olabiliyor. Bel bölgesi kalınlaşıyor. Kadınların doğumla birlikte beden yapıları en az 1 beden büyüyor. Kalça bölgesi büyüyor, uyluklarda ve kollarda sarkma meydana geliyor, gıdı bölgesinde yağ birikimi oluyor" dedi.



SARKMALAR OLUŞABİLİYOR

ÖZELLİKLE kişinin çok hızlı bir kilo verme sürecine girmesi sonucu sarkmaların daha çok yaşandığını belirten Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Kilo verirken kişinin spor yapması ve diyet yapması, vücudun deforme olmadan toparlanmasına yardımcı olacakken anneler çoğu zaman çocukla bebekle ilgilenmekten spor yapmaya vakit bulamıyor. Sadece diyet yapıyorlar o zaman sarkmalar oluşuyor. Kısacası ideal güzellik anlayışının dışına çıkılıyor" diye konuştu.



'HASTA İNCELDİĞİNİ FARK EDER'

HASTANIN birden fazla bölgesine müdahale gerekebildiğini bu durumlarda kombine ameliyat yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Amacımız hastayı fazla yormadan operasyonu gerçekleştirmek. Örneğin meme protezi ve karın germe ameliyatı aynı anda yapılabiliyor. Bunlara kol ve bacak germeyi eklersek ameliyat süresi uzar. Belirli periyotlarla operasyonları gerçekleştiriyoruz" dedi. Hastanın ameliyatın yapıldığı günün akşamı kendine geldiğini anlatan Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "Hasta ameliyattan çıktığında bir gün önceki haliyle arasında ciddi bir fark olur. Özellikle liposakşın oldukça belirgin fark gösterir. Hasta inceldiğini fark eder. Duruşu değişir. Karın germe ameliyatı da aynı şekilde. Tabi yine de dokuların iyileşmesi için zaman gerekiyor. Şişlikler bir süre sonra iner ve 6 ay ila 1 yıl içerisinde dokunun yerine oturması gerçekleşir. Zamanla kişi daha da güzelleşir" dedi.



HANGİ MÜDAHALELER YAPILIYOR?

ANNELİK estetiğinin amacının kişiyi yeniden eski formuna kavuşturmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, "Örneğin, göğüs kaldırma ameliyatı yapıyoruz. Göğüslerin içi boşalmışsa ve sarkma olduysa protez yapıyoruz. Ya da bazen tam tersi göğüsler büyüyor, o zaman göğüsleri küçültüyoruz. Bel bölgesinde yağ dokuları fazlaysa bu bölgelere liposuction (liposakşın) yapıyoruz. Eskisinden de güzel oluyor. Karın bölgesine, karın germe ameliyatı yapıyoruz ve fazla deriyi alıyoruz. Ayrıca gıdı bölgesindeki fazla yağları da liposakşın ile alarak, bölgeyi rahatlatıyoruz" dedi. Uyluklarda ve kol bölgesinde biriken yağ dokularının da olabildiğince kısa izlerle ameliyat edilerek toparlandığını belirten Doç. Dr. Gündeşlioğlu, genital bölgede doğumla beraber meydana gelen sarkmaların ve şekil değişikliklerinin de estetik müdahale ile eski haline getirildiğini sözlerine ekledi.