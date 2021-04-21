Anadolu Cerrahi istikrarlı büyümesini sürdürüyor

İzmir Mavişehir'de bir muayenehane olarak 2018 yılında bir doktor, bir diyetisyen ve bir asistan ile kurulan Anadolu Cerrahi 4 yılın sonunda İzmir'e değer katan bir sağlık kuruluşu olmayı başardı. Mavişehir'de dağınık biçimde olan muayenehaneleri tek bir merkezde toplama kararı alındığında takvimler 2020 yılı Temmuz ayını gösteriyordu.

HEDEF 11 BRANŞ

Hızlıca fizibilite çalışmaları yapılarak en uygun bölgenin İzmir'in Bayraklı ilçesi olduğuna karar verildi. 1 Ekim 2020'de ilk kazmanın vurulması ile 30 Ekim'de yaşanan büyük İzmir depremi arasında sadece 30 gün geçmişti. Depremin ardından inşaat durdurulup, şantiye alanında geceleri depremzedelere yemek servisi yapılmaya başlandı. Kasım ayında inşaata yeniden devam kararı alınarak, arada yaşanan zaman kaybını kapatmak için neredeyse 7/24 çalışılarak 1 Şubat 2021'de tüm resmi izinler ve ruhsatlar tamamlanarak yeni merkez faaliyete geçti. Obezite cerrahisinin yanında genel cerrahi, plastik cerrahi, diş sağlığı merkezi ve tıbbi laboratuvar hizmeti veren merkez kapasitesini 2022 yılında 11 branşa çıkarmayı hedefliyor.

BİRLİK VE BERABERLİK

Anadolu Cerrahi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar başarılarının sırrını çok çalışmak ve doğru planlamalar yapmak olduğunu belirterek, "Öncelikle 3 ortak da olsak diğer ortaklarım hep benim bir adım önde durmamı istiyorlar. Ben tıbbi süreçler ile ilgilenirken, Serkan Özavcı tüm enerjisini inşaata verdi ve kısa sayılacak sürede bu merkezi tamamlamamızı sağladı. Sertan Güntaç ise bu süreçte devam eden işlerin aksamadan yürütülmesini sürdürdü. Yeni yapılanmalarda bu işler oldukça zordur ama birlik ve beraberlik içerisinde biz bu süreçleri çok güzel tamamladık. Şimdi yeni yerimiz hepimizin çok içine siniyor" dedi.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

ANADOLU Cerrahi'de kurumsallaşma çalışmaları da başladı. Yeni merkezde kurumsal otomasyon programına geçilerek tüm hasta verilerinin Avrupa Birliği standartlarında korunması sağlandı. Kurum özellikle yeni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda örnek merkez olmak için çalışmalar yapıyor. Tüm Anadolu Cerrahi çalışanları Av. Zeynep Kaçar yönetiminde tüm KVKK mevzuatı ve güncellen yeni yasalar hakkında düzenli olarak eğitime tabi tutuluyor.

BASARILARA IMZA ATIYOR

"BENİM dışımda 2 genel cerrah arkadaşım daha var" diyen Prof. Kaçar, "Yoğun biçimde tüp mide ameliyatları yapıyoruz. Dr. Cem Güçlü mide botoksu konusunda artık tüm Türkiye'de tanınan başarıya ulaştı. Dr. Samet Cin ekibimizin en genç doktoru, inanılmaz yetenekli, çok iyi bir eğitime sahip. Obezite cerrahisi dışında proktoloji alanında özel çalışmalar yapıyor. Estetik ve Plastik Cerrahımız Rahmi Evinç artık aileden biri. Özellikle vücut toparlama konusunda çok başarılı ameliyatlara imza atıyor. Obezite cerrahisi sonrası, vücut şekillendirme ameliyatlarına ihtiyaç olabiliyor. Diş hekimi doktorumuz Rıfat Emnalar çatımız altında hizmet vermeye başladı. Bünyemize katılacak yeni branşlar ile büyümeye devam etmek istiyoruz" dedi.