Arzu ettiğiniz vücuda kavuşabilirsiniz

Güzel ve estetik bir vücudun önemli bileşenlerinden birisinin; ince bir bel ile birlikte gergin bir görünüme sahip düz bir karın bölgesi olduğunu belirten Ekol Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği'nden Opr. Dr. Arif Aydın, karın germe ameliyatıyla karın sarkması ve kat kat olan göbek bölgesi derisinin düzleştirilebildiğini söyledi. Opr. Dr. Aydın, "Karın gerdirme işlemi hastaların karın bölgesi deformitelerin farklılıklarına göre farklı teknikler ile yapılabilir" dedi.

BAŞARIYI ARTIRIR

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, karın germe ile birlikte ameliyat bölgesindeki çeşitli alanlara uygulanacak liposuction (yağ emme) ile estetik sonuçların başarısının arttığını belirten Opr. Dr. Aydın, "Erkek hastaların karın sarkmalarında da uygulanabilen karın estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 2.5 saattir. Çoğunlukla karın germe ameliyatı sonrasında dikiş yerinizin alt kısmından çıkan 1-2 adet hortum ve uçlarında "dren" denilen plastik tıbbi malzemeler görebilirsiniz. Bunlar ameliyat sahasında kan ve diğer doku sıvılarının birikiminin önlenmesi amacıyla yerleştirilir ve ameliyat sonrasından genellikle 2-3. gün doktorunuz tarafından çıkarılır. Korkmanıza gerek yok çıkarılırken çok fazla acıtmazlar ve çıkarıldıktan 1 gün sonra banyo yapılabilir. Belki de doktorunuz su geçirmeyen pansuman malzemesi kullanarak daha erken banyo yapmanıza izin verebilir."

OPERASYON SONRASI DİKKAT

OPERASYONDAN sonra 1-2 gün içinde taburcu olunabildiğini belirten Opr. Dr. Aydın, "7 gün hafif öne eğilerek yürünür. 4 hafta karın korsesi kullanılır. 7 gün istirahat yeterlidir ve hasta korseleri ile günlük hayatlarına döner. 3-4 hafta sonra karın bölgesini zorlayacak egzersizler dışında spor yapılabilir. Hastalar sağlıklı beslenip spor yaparak formda kalmalıdır. Ameliyat sonrası fazla kilo alma estetik sonuçları olumsuz etkileyebilme olasılığı taşır. Bu prosedürler hastanın gebe kalmasını engellemez, gebeliğe olumsuz etkide bulunmaz" dedi.