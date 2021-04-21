Herkese ve her yaşa uygun işitme cihazları DUYMER'de

22 yıldır merkezi İzmir Karşıyaka'da bulunan ve bugün Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesiyle hizmet veren ve 3 farklı şehirde TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan, günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli işitmeyi ulaştırıyor.

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "5 yıl garanti fırsatıyla sunduğumuz dünya markası işitme cihazlarıyla Türkiye'nin her köşesinde duymayan kalmayacak" dedi. Av. Salih Baz, "Ayrıca merkezimiz tarafından 3 Boyutlu yazıcı teknolojisi ile dünya markası akıllı işitme cihazlarını profesyonel ekibimizle kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getiriyor" diye konuştu.

DÜNYA MARKASI İŞİTME CİHAZLARI

Duymer İşitme Cihazı Merkezleri olarak dünyanın 3 seçkin markasını yaygın şube ve bayi ağı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Av. Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi Danimarka malı İnterton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelindeki ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesi ile hastalarına ulaştırmakta. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek hastaların hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi. Cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Baz, "Dünya standartlarında hizmet vermek ve hasta memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantileri, teknik servis hizmeti kapsamında Duymer İşitme Cihazları Merkezi tarafından sağlanıyor. Ayrıca sahip olduğumuz yaygın servis ve lojistik ağımız sayesinde işitme cihazlarımızı hastalarımıza aynı gün teslim edebiliyoruz" dedi.

NEREDEYSE GÖRÜNMEZ İŞİTME CİHAZLARI

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK 3 BOYUTLU ATÖLYE

Her bireyin kendisi gibi işitme kaybının da özel olduğunu belirten Av. Baz, "Bu nedenle işitme cihazı seçiminde ve uygulamasında kişiye özgü bir yol izlenmeli. Bireye özgü çözüm odaklı yaklaşımla çalışan Duymer İşitme Cihazları, üç boyutlu (3D) işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi tam otomasyon şeklinde hizmete açtık" dedi. Üç boyutlu işitme cihazı atölyesini sektörde bir ilk olarak nitelendiren Av. Baz "Bu sayede hastalarımızın kulak izleri genel merkeze geldiğinde montaj süreci başlamadan önce yapay zeka teknolojisine sahip İngiliz menşeili tarayıcılar ile taranacak sonrasında sahip olduğumuz özel yazılımlarla beraber hastalarımızın kendi kulak ölçülerine göre dizayn edilip son aşamada da Amerikan malı üç boyutlu yazıcılarımızda üretilecektir. Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza hem son teknoloji işitme cihazlarımızla beraber kişiye özel sıfır hatayla üretimi gerçekleştirilen kalıplarla işitme cihazlarını teslim edeceğiz" dedi.

ALMANYA'DA üretilen modern işitme cihazları Audifon hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Audifon İşitme Cihazları 7 farklı alanda otomatik sınıflandırma gerçekleştirerek bulunduğunuz ortamdaki ses yapısını otomatik olarak optimize eder ve işitme cihazı ayarlarını otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre adapte eder. Ayrıca adaptif ses, feedback ayarları ve adaptif gürültü önleyici ve canlı dinleme özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca tinnutus baskılama özelliği ile kulak çınlaması sorunları artık tarihe karışıyor. Iphone & Android Bağlantısı ile de cep telefonlarınızdan doğrudan işitme cihazınıza ses aktarımı da yapabilmektedir" dedi.

AKTİF YAŞAMINIZA DEVAM EDİN

İNTERTON olarak her zaman uygun fiyatlarda ileriye dönük, yetenekli, etkili ve kaliteli işitme çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirten Av. Salih Baz, "Yeni İnterton Ready işitme cihazlarıyla birlikte sunulan, yeni ve kullanımı kolay bir yazılım olan İnterton Fitting ve yeni akıllı telefon uygulaması İnterton Sound'u kullanarak, kullanıcılar ses profillerini, ses seviyesini ve çok daha fazlasını ayarlamasına olanak tanıyoruz ve bununla da kalmıyor Made for Apple ile doğrudan ses aktarımı sağlıyoruz. Bu sayede doğrudan telefon görüşmelerinizi yapabilir, müzik dinleyebilir sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz. İşitme cihazı kullanıcısı Apple cihazlarından işitme cihazlarına kolaylıkla erişebilir ve kontrol edebilir" dedi.