İKÇÜ’den önemli bir sempozyum

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Covid-19 ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları Söz Bizde" ana temalı online sempozyum katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

SEMPOYUMUN açılış konuşmasını İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm. Hemş. Fatma İncekara Aydın yaptı.

SUNUM YAPILDI

İLK oturum İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop ile İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz moderatörlüğünde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tuna Demirdal'ın 'Covid-19 ne yaşıyoruz' ile Dahiliye Kliniği Sorumlu Hemşiresi Dr. Arzu Güngör Tolasa'nın Covid-19 Klinik Yönetimi ve Hemşirelik Mesleğine yansımaları konusunda sunumları yapıldı.

İKİNCİ oturum Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Aydın Er ile Uzm. Hemşire Fatma İncekara Aydın moderatörlüğünde Hemşire Yaşar Bağ'ın Covid 19 Acil Servis Hemşirelik Deneyimi, Uzm. Hemş. Yeşim Uğur'un Covid 19 Yoğun Bakım Hemşirelik Deneyimi, Uzm. Hemş. Leyla Biçen'in Covid 19 Servis Hemşire Deneyimi ile Uzm. Hemş. Ayşegül Türkmenoğlu'nun Covid 19 Aşı Birimi Hemşire Deneyimi sunumları ile sonlandı. Üçüncü oturum Prof. Dr. Leyla Baysan Arabacı moderatörlüğünde Uzm. Hemş. Yeliz Aktaş'ın Covid 19 Döneminde Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlığı konulu sunumu sunması ile son buldu.