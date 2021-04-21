Kolon kanseri erken teşhis ile önlenebilir

Oldukça sık görülen bir kanser türü olan kolon kanserinin kanser türler içerisindeki ölümler arasında ilk 5 içerisinde yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Cemal Kara, "Kolon kanseri hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir bir hastalık" dedi. Erkeklerde daha sık olmakla birlikte kolon kanserinin kadınlarda da görülebildiğini belirten Doç. Dr. Cemal Kara, "Kolon kanserinin önemli nedenlerinden birisi de genetik faktörlerdir. Yani ailede kanser öyküsü olmasıdır. Bunun dışında obezite, sigara, kötü beslenme, yüksek proteinli beslenme, yağlı yiyecekler ile beslenme gibi faktörlerde yer almaktadır" dedi.

DÜZENLİ KONTROL ŞART

Ailesinde kolon kanseri öyküsü olanların 30, olmayanların 50 yaşından sonra kolonoskopi çektirmesinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Cemal Kara, "Eğer herhangi bir sorun yoksa 5 yılda bir kolonoskopi yapılmasında yarar vardır. Şayet doktorunuz bir sorun görürse size kontrol tarihi verecektir. Kolonoskopi ile yapılan işlemlerde kanser öncesi oluşan polipler izlenirse işlem sırasında bunlar alınır ve kanser hiç oluşmadan tedavi edilmiş olur. Bu yüzden düzenli kontrol büyük önem arz etmektedir" dedi. Kanser oluştuktan sonra uygun bir cerrahi ile çok başarılı sonuçlar alındığını belirten Doç. Dr. Cemal Kara, "Günümüzde bu ameliyatlar artık kapalı yöntemle yapılmaktadır. Bu sayede hasta daha kısa süre hastanede kalıyor, hızlı bir iyileşme sağlıyor, daha az ağrı hissediyor. Başarılı cerrahiden sonra kemoterapi ve radyoterapi ihtiyacı azalmaktadır. Ayrıca kolon kanserinde geç kalınmış ya da metastaz yapmış hastalarda da tedavi şansı bulunmaktadır. Cerrahın da bu konuda deneyimli ve tecrübeli olması da tedavide başarıyı artıran önemli bir faktördür" dedi.



TEDAVİ EKİP İŞİ

AMELİYAT sonrası takibinde önemine vurgu yapan Doç. Dr. Kara, "Hastanın cerrahi sırasında bağırsağın bir kısmı çıkarıldığı için beslenme düzenini dengede tutmak gerekmektedir. Bunun için ekibinizde diyetisyen olması gerekir. Yara bakımı için bu işlerle ilgilenen hemşire olması gerekir. Cerrahilerde tedavi her zaman ekip işidir" dedi.