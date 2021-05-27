Güzelbahçe, semt polikliniğinin açılmasını istiyor

GÜZELBAHÇE Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci birleşimi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu'nda toplandı. Toplantıda söz alan Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ozan Parlar, "Urla Devlet Hastanesi'ne yapılan bir tahsis sonucu verilmiş olan poliklinik pandemi sürecinin başında sıhhi nedenlerden dolayı başhekimlik tarafından kapatıldı. Ancak en kısa zamanda açılacağı beyan edildi. Aradan geçen zamana rağmen polikliniğin açılmasına yönelik adım atılmadı.

Güzelbahçe halkı mağdur.

Ben kendilerine belli bir süre daha verilmesi önümüzdeki haziran meclisine de açılmaması durumunda bir önerge getirip yine iktidarıyla muhalefetiyle birlikte bu tahsisin kaldırılmasını önerecek bir önerge hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.



GÜZELBAHÇE Belediye Başkanı Mustafa İnce de bu konuda halktan çok sayıda talep geldiğini söyleyerek, "İşbirliği yaptığımız Urla Devlet Hastanesi'ne talep olarak iletelim. Bununla ilgili yapılması gereken her türlü fedakârlığı yapalım.

Güzelbahçe'de semt polikliniği büyük bir önem arz ediyor. Umarım bu konudaki ilerlemeyi sağlayıp halkımızın hizmetine yeniden açarız" dedi.