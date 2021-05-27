Varisten kurtulmanın yolu hareket etmek

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, varisten korunma yöntemleri ve tedavileri hakkında bilgiler verdi. Prof. Karabay, "Tedavide öncelikle yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz.

Daha çok sportif faaliyetlerde bulunmalıyız. Hareketsiz kalmamalıyız.

Sıcağın yan etkilerinden korunmak için soğuk duş, denize girme faaliyetlerde bulunmalıyız. Uzun süre ayakta çalışanların kompresyon çorabı kullanması faydalı. Bu varis gelişimi aşağıya indirerek, şikayetlerinin bir çoğunun ortadan kaldırabiliyor.

Gerekli durumlarda da cerrahiden kaçınılmamalı" dedi.



LAZER TEDAVİSİ NEDİR?

Prof. Dr. Karabay, damar içi lazer tedavisi (EVLT) yöntemini şöyle açıkladı: "Varise neden olan toplardamarın, iz bırakmadan ve ameliyatsız lazer ışınları kullanarak içten yakılması yöntemidir. Bu teknik ile varise ve ağrıya neden olan bozulmuş ve hasarlı damar ameliyata gerek kalmadan lazer ile içten yakılarak tam bir iyileşme sağlanır. Hastalığın yüzeysel damarlarda oluşturduğu etki kaybolur. Varisler büyük oranda geçer." Prof. Dr. Karabay, "Uygulanan kılcal varis için kalıcı tedavi sağlar yani tedavi olan damar sonsuza kadar kaybolur. Tedavi her hastanın lezyonlarına göre özel planlanmalı.

Farklı hastalarda lezyona göre lazer enerjisinin dozu kişiye özel ayarlanır ve seans aralıkları bir kaç haftadan bir kaç aya kadar değişebilecek şekilde yine kişiye özel ve lezyonun özelliklerine göre belirlenir. Genellikle lazerle varis tedavisinde tekrarlayan seanslara ihtiyaç duyulabilir" dedi.



AVANTAJ SAGLIYOR

PROF. Dr. Karabay, "Lazer tedavisinin lokal anestezi ile müdahale odasında yapılabilmesi, kısa ve büyük ölçüde ağrısız bir iyileşme dönemi olması gibi avantajları var. Varislerin lazer tedavisi genellikle 1 saatten az bir sürede yapılıyor, hasta müdahale odasından yürüyerek çıkıp aynı gün evine dönebiliyor. Günlük aktivitelerini hemen yapabilen hastalar, kısa sürede işlerine dönebiliyor" dedi.