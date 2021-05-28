Balıkesir Devlet Hastanesi'nde doğum sonrası solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine çekilen akciğer röntgeninde "Diafragma Hernisi" tespit edilmesinin ardından İzmir Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'ne sevk edilen Yasin bebek yaşam mücadelesini kazandı.



TEŞEKKÜR ETTİLER

Tınaztepe Galen Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Ahmet Arıkan, "Göğüs ve karnı birbirinden ayıran bir zar vardır. Anne karnında 12. hafta civarında oluşur. Bilinmeyen nedenlerden dolayı oluşumunu tamamlayamazsa yer yer defektler oluşur. Bu dönemde karnın dışından karnın içine dönmüş olan bağırsaklar göğüse çıkmaya başlarlar. Yasin bebekte "Diafragma Hernisi" tespit edildikten sonra ameliyata alındı, defekt onarıldı. Bebek ameliyattan başarı ile çıktı. Ardından post op bakımı iyi tolere edildi" dedi. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Burçin İşcan, "Solunum sıkıntısı ciddi boyutlarda olan hasta entübe şekilde solunum cihazına bağlı olarak ünitemize kabul edildi. Bebeğimiz için ileri teknoloji ile solutma yöntemleri; yüksek frekanslı solutma, yine üst düzey tedavilerden nitrik oksit tedavisi gereksinimi oldu.



"Diafragma hernisi" yenidoğan yoğun bakımın en zorlu hastalarındandır. Bebeğin yeterli solunum desteği ve iyi oksijenlenme sağlandıktan sonra başarılı bir ameliyat ile düzeltilmesi ve ameliyat sonrası uygun bakım bu bebeklerde başarının anahtarıdır. Yasin bebeğin tamamen sağlıklı olarak ailesine kavuşmasından büyük mutluluk duymaktayız" dedi.

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