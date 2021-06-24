Aşı olmazsa olmaz

Kovid-19 salgınında aldığımız tedbirler etkili.

Maske, mesafe ve temizlik bir yere kadar etkili. Asıl koruma hiç şüphesiz "AŞI".

Son günlerde yoğunlaşan aşı programı ve aşı uygulama merkezlerinde yaşanan yoğun aşılama günde 1 buçuk milyon aşılamaya ulaştı. Dünya genelinde 9'uncu sıradayız.

Uygulama mükemmel. Böyle giderse Eylül ayında açık alanlarda maskeden kurtulabiliriz.

Geçtiğimiz hafta dolaştığım ve görüşlerini aldığım hastanelerin başhekimleri olumlu şeyler söylediler. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.

Dr. Ali Gürbüz, " aşı uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Kovid hasta sayımız ve yoğun bakım yükümüz hafifledi. Hastane personelimiz ilk günkü ciddiyet ve titizlikle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adıgüzel Demirel, " aşılama programımız son derece sıkı bir şekilde devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız özverili çalışmasıyla 75 bin aşılama yaptık. Tek bir aşı zayiatımız yok" dedi.

Diğer hastanelerde de durum aynı. Aile hekimleri uygulamanın önemli faktörü.

Acil hekimleri aşı uygulama programını aralıksız sürdürüyor.



RANDEVUYA GELMİYORLAR

Görüşünü aldığım bazı hekimler randevu olduğu halde aşıya gelmeyen ya da aşı vurdurmak istemeyen vatandaşlarımız da var. Bu kişilerle ilgili olarak ikna ve aşı bilgilendirme çalışmaları yapılmakta.

Fakat hala aşı olmak istemeyenler var.

Kovid-19 virüsü son derece hızlı yayılan, insandan insana bulaşan, özellikle kişilerin, diyabet, kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları var ise, bu virüse yakalanan hasta ya çok zor süreçten geçiyor ya da hayatını kaybediyor.



AŞI OLMAZSAK SONUÇ NE OLUR?

Uzun süren aşı çalışmaları sonucu bulunan ve uygulamaya konulan aşıları mutlaka sırası gelenlerin olması gerekmektedir.

Bu bir sorumluluktur.

Peki sırası gelipte aşı olmayan kişi daha sonra bu virüse yakalanırsa ne olur. İşte sorun burada eğer sırası gelipte aşı olmayan virüse yakalanırsa hastane masraflarını kendisi ödemeli.

Bunca sıkıntıya rağmen devlet aşıyı ayağımıza kadar getirecek, kişi gidip aşı olmuyor ise bunun bedelini kendi ödemeli. Bu devlete vergisini her türlü zor şartlarda bile gününde ödeyen bir vatandaş olarak benim vergimle devletin aldığı aşıyı olmayıp, çöpe attıran kişi varsa bedelini kendisi ödesin.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları son 1 ayda 40 milyonu bulan aşılama ile önceden alınan tedbirlere Sağlık Bakanı büyük bir başarıya imza attı. Aşı siparişlerinde hızı davrananarak en fazla aşı uygulanan 9'uncu ülke olduk.

Gelen aşıları hiç bekletilmeden uygulamaya konuluyor.

Randevu sistemi mükemmel işliyor. Hekimlerimiz gerçekten çok ama çok özverili bir çalışma ile aşı programını uyguladılar. Bir kez daha tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürler....