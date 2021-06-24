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Haberler Sağlık Bebeklerin kimligi Tepecik Hastanesi’nden

Bebeklerin kimligi Tepecik Hastanesi’nden

Bebeklerin kimligi Tepecik Hastanesi’nden

24.6.2021

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 Haziran'da başlatılan uygulama ile yenidoğan bebeklerin kimlikleri taburcu olmadan önce hastanede çıkartılıyor. İzmir'de e-Rapor/Doğum Raporu Bileşeni üzerinden yeni doğan bebeklerin "Nüfus Tescil İşlemi", İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştiriliyor. İlk olarak SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan uygulama ile ailelerin yenidoğan bebeklerine nüfus cüzdanı çıkartmak için Nüfus Müdürlüklerine gitmesine gerek kalmıyor. Hastane Başhekimliği, İzmir'deki doğumların üçte birinin Tepecik Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde gerçekleştiğini belirtti. Hastanede doğan bebekler için başlatılan Nüfus Tescil İşlemi uygulamasının ailelere büyük kolaylık sağlayacağı ifade edilirken hastanede gerekli altyapının oluşturulup personel eğitimlerinin tamamlandığı ve uygulamanın sorunsuz olarak başlatıldığı belirtildi.

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