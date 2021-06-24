Çocukları, Kovid-19’dan korumanın yolları

ÇOCUK Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedide Tavlı Kovid- 19'un çocuklardaki belirtilerinin ateş, burun tıkanıklığı, kas ağrıları iken, bazı çocuklarda belirgin hiçbir belirti yokken sadece çarpıntı ve göğüs ağrısı şikayeti ile son birkaç ay içerisinde polikliniklere başvurunun arttığını belirterek çocukları ve bebekleri Kovid- 19 pandemisinden korumak için alınması gereken önlemleri anlattı. ÇOCUKLARDA Kovid-19 hastalığı kapmayı ve yayılmasını önlemek için bazı önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedide Tavlı, " Eve gelen tamircilerle mesafenizi korumanız lazım. Evinizi sık sık havalandırmalı, Mutfak ve tuvalette aspiratör varsa çalıştırın" diye konuştu.





BEBEKLERİ KORUYUN

BEBEKLERİ Kovid-19 pandemisinden korumak için ailelere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Vedide Tavlı, " Öncelikle sigaradan uzak kalın, evinize ziyaretçi kısıtlaması getirin, çocuğu kucağınıza almadan evvel ellerinizi güzelce yıkayın, ayrıca iki yaşından küçük çocuklarda maske kullanmayın, kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durun. Unutmayın ki ağır hastalık geçirenlerin yüzde 95 'i 45 yaş ve üstünde vakalardır. Bunların da yüzde 80 'i 65 yaş üzerindedir" dedi.



KAYGI BOZUKLUĞU

ÇOCUK kardiyolojisi polikliniğine başvuran çocukların önemli bir kısmında kaygı bozukluğunun da mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Vedide Tavlı, " Aileler, uzun süreli eve kapanan çocukların etkilendiğini söylüyorlar. Hatta sadece psikolojik olabilir mi diye danışıyorlar. Bir diğer sorun da çocuğumuz son bir senede aşırı kilo aldı yakınması. Bu durumda çocukta göğüs ağrısı oluşunca erişkindeki gibi kalp krizi olur mu endişesi gelişiyor. Biz de muayenemizin ardından gerekli tüm tetkikleri yapıp, özellikle de insülin direnci gelişmiş ise çocuk endokrinolojisine başvurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.