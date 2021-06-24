Diş implantları ile özgürce gülümseyin

Diş Hekimi Dt. Eren Alayvaz kaybolan dişlerin kişilerin günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini belirterek, " doğru merkezlerde, doğru hastaya, doğru bir şekilde uygulanan diş implantlarıyla kişiler yeniden özgürce gülümseyebiliyorlar" dedi. Diş eksikliklerinde günümüzde en etkili ve merak edilen yöntem diş implantlarıdır" dedi. Dt. Alayvaz, pandemi döneminde implant tedavisi hakkında bilgiler verdi.

KONFORLU TEDAVİ

Doğal yaşlanma süreci içerisinde yaş almanın yanında kazalar, yaralanmalar ve hastalıklar nedeniyle diş kaybı gülümsemenizin yarım kalmasına sebep olabildiğini belirten Dt. Alayvaz, " Bu eksik dişler konuşma ve yeme yeteneklerimizi etkileyebilir, özgüvenimizi, kişisel ve profesyonel ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Diş kaybıyla ilgili yanlış bilinen algı; bu durumun tedavisinin sadece köprü veya hareketli protezler olduğudur. Günümüzde tek seçenek bu değildir. Tek diş eksikliklerinde bile her bölgede dental implantlar ile tam estetik sağlayabiliyoruz. Tek diş eksikliklerinde sadece boşluğun olduğu bölgeye implant uygulaması yaparak yandaki dişlere zarar vermeden noninvaziv bir tedavi yolu izleyebiliyoruz. Tüm çeneyi ilgilendiren diş yokluğunda ise yapılacak olan proteze göre4-6-8 implantlı tedaviler seçebiliyoruz" dedi.

TEDAVİ ÖNCESİ DİKKAT

İmplant tedavisi öncesi hastanın genel sağlık durumu, diş ve diş eti sağlığı, implant yapılacak bölgedeki kemiğin miktarı ve yapısı, geçmişte kullanılmış olan veya şimdi de kullanılmaya devam eden ilaçlar detaylı olarak not alınmalıdır. Tedavi kararı hem genel anamnez hem de dişsiz bölgenin ağız içi ve radyografik incelemesi sonunda belirlenmelidir.