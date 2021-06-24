Kardiyoloji doktoruna gitmeyi ihmal etmeyin

Kalp ve damar hastalıklarının önemli teknolojik gelişmelere rağmen halen en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rida Berilğen, kalp ve damar hastalıklarını arttıran risk faktörü olarak adlandırdığımız durumları olan bireyler mutlaka belirli aralıklarla kardiyoloji polikliniğine başvurmaları gerektiğini söyledi. Risk faktörlerini sıralayan Dr. Berilğen kalp ve damar hastalığı bulunmayan ancak risk durumunun belirlenmesi için kardiyoloji polikliniklerine başvurması gereken hasta grupları hakkında bilgiler verdi. Dr. Rida Berilğen Şeker (Diyabet) hastalığı, hipertansiyon, kan yağlarında (kolesterol) yükseklik, sigara içiciliği, böbrek yetmezliği, kötü yaşam tarzı (kötü beslenme, hareketsiz yaşam, obezite vb), aile öyküsünün kalp damar hastalıkları için önemli risk faktörlerinden olduğunu söyledi.

40 YAŞ SONRASI DİKKAT!

Herkese genellenebilecek bir yaş olmamakla birlikte bazı bilimsel gerçekliklerin olduğunu belirten Dr. Berilğen," Kalp ve damar hastalıkları 40 yaşlardan itibaren artmaya başlar. Ailede kalp ve damar hastalığı ve ek bir hastalık yoksa 40 yaş altı bireyler düşük riskli kabul edilir. Erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 65 yaş öncesinde kalp ve damar hastalığı erken kabul edilmektedir. Avrupa Kardiyoloji Derneği önerisine göre risk 40 yaşından itibaren artmaya başladığına, erkekler ve kadınlarda sırasıyla 55 ve 65 yaş üzerinde belirgin hale geldiğine göre hiçbir risk faktörünüz yoksa bile 15 yıllık bir güvenlik marjı koyarak erkeklerde 40, kadınlarda 50 yaşından itibaren kardiyoloji poliklinik takiplerine başlamanız yanlış olmaz. Kadınlar için erken menapoza girilmesi riski önemli ölçüde arttırır, bu nedenle bu grup bireyler için yaş 40'a kadar çekilebilir" diye konuştu.