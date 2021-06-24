Katarakt ameliyatının şeker ve tansiyona pozitif etkisi

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Işık Özdamar, en sık görülen göz hastalığı katarakt hakkında bilgi verdi. En yaygın göz hastalığı olarak bilinen katarakta yönelik bilgiler veren Özdamar, özellikle 40 yaşının ardından ortama her 2 kişiden birinden katarakt geliştiğini ve kataraktın tedavisinin cerrahi olduğunu aktardı.

Özdamar, "Katarakt günümüzde en sık görülen göz hastalıklarından birisidir. Katarakt hastanın kendi merceğinin bulanıklaşması, saydamlığını yitirmesidir. Tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatta bulanıklaşan mercek FAKO yöntemi ile alınır yerine suni mercek yerleştirilir" dedi. Op. Dr. Özdamar, katarakt tedavisinde, gözlük takmak istemeyen hastalar için de yakın orta ve uzak mesafeyi rahatça görebilecekleri, akıllı mercek uygulaması olduğu söyledi.

15 DAKİKADA OPERASYON

Operasyonun yaklaşık 15 dakikada tamamlandığını ve hastaların ameliyata aç gelmesine gerek olmadığını belirten Op. Dr. Özdamar, "Ameliyatta göz damla ile uyuşturulur ve yaklaşık 15 dakikalık bir sürede işlem gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün evlerine gider ve ayaktan kontrole gelirler" dedi.