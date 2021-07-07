Robotik cerrahide uluslararası merkez hedefi

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanımı giderek yaygınlaşan robot teknolojisinin hem doktorlara hem de hastalara avantajlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Şendağ, Özel Sağlık Hastanesi olarak robotik cerrahide uluslararası bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

İYİLEŞME SÜRESİ KISALDI

3 boyutlu görüntüleme ve laparoskopik olarak gerçekleştirilen robotik operasyonlar hakkında bilgi veren Şendağ, "Robotik cerrahide, açık ameliyat yöntemine göre hastanın vücudunda daha az kesi ve travma oluştuğu için iyileşme süresi de ciddi oranda azalıyor. Eskiden bir ay kadar devam eden iyileşme süresi bu yöntemle birlikte ertesi gün veya 1 hafta kadar sürüyor. Açık cerrahiye kıyasla, insanlar normal yaşantısına daha erken dönebiliyor ve iş gücü kaybında da azalma görülüyor" dedi.

ÜST DÜZEY TEKNOLOJİ

Prof. Dr. Fatih Şendağ, Özel Sağlık Hastanesi'nde Da Vinci robotik cerrahi teknolojisini kullandıklarını ve bu robotla farklı türlerdeki operasyonları yapabildiklerini kaydetti. Şendağ, "Miyom, çikolata kisti, kanser ameliyatları, rahim, yumurtalık tüpleri ameliyatı, rahim sarkması, idrar kaçırma gibi cerrahilerin hepsini uygulayabiliyoruz. Bu alanda referans bir merkez haline gelmek istiyoruz. Bu bir ekip işidir; cerrahi ekipman, ameliyathane ekibi ve en önemlisi de cerrahın deneyimi ve bu teknolojiye hakim olması da çok önemlidir" diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ

Amerika'da ve Avrupa'da laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda önemli kongrelere hem konuşmacı hem de eğitmen olarak katıldığını belirten Şendağ, "Hem ülkemizde hem de dünyada otör olarak kabul ediliyorum. Dünyanın her yerine gidiyorum. Bu anlamda Türkiye'de de bu tekniklerin gelişmesi için eğitimler düzenledik. Elde ettiğim bu deneyimlerimi paylaşmak ve yaygınlaştırmak için Türkiye'nin 4 bir yanına giderek her yerde ameliyatlar yaptım ve meslektaşlarıma eğitimler verdim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINLA AMELİYAT

Normalde 4-5 delikten yapılan laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatlarında bir ilke imza atarak göbek deliğinden tek delikle ameliyat gerçekleştirdiği bilgisini veren Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Normalde çoklu deliklerden gerçekleştirilen laparoskopik operasyonu Türkiye'de ilk defa 2009 yılında tek delikten gerçekleştirerek yaptım. Bana ait olan bu teknikle aynı operasyonu robotik cerrahi ile de 2012 yılında gerçekleştirdim. Bu operasyon İzmir'den Washington'a canlı yayınla dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir ameliyat olarak literatüre girdi" dedi.