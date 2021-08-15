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Haberler Sağlık Bebeklerde göz sulanması tedavisi

Bebeklerde göz sulanması tedavisi

Bebeklerde göz sulanması tedavisi

15.8.2021

Yeni doğan bebeklerin üçte birinde bir veya iki gözde sulanma olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu tür göz sulanmasının nedeninin genellikle gözyaşı kanalının doğuştan dar olmasından kaynaklandığını söyledi. Kaşkaloğlu, "Bebek uyandığında kirpikler birbirine yapışmışsa mikrobik enfeksiyon var demektir. Bu tür göz sulanmasının nedeni genellikle gözyaşı kanalının doğuştan dar olmasıdır. Gözyaşı keseleri hemen derinin altında ve burun köküne yakındır. Gözyaşı keselerinden göz kırpma hareketinin oluşturduğu pompalanma sayesinde gözyaşı buruna akar. Uzman hekimler bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı rahatsızlığını teşhis ve tedavi edebilirler" dedi.

İLAÇ VE AMELİYAT YÖNTEMİ
Hastalığın tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şöyle devam etti: "Hastalığın tedavisinde ilk teşhisten sonra bebeğe antibiyotikli göz damlaları verilir ve bebeğin gözyaşı kesesine masaj önerilir. Masaj anne tarafından burun köküne basılarak yapılır. Masaj ve damlalarla biriken gözyaşı boşaltılır ve enfeksiyon önlenir. Sulanma genellikle bebek 6 aylık olmadan kaybolur. Eğer devam ederse gözyaşı kanallarının sonda ile açılması gerekebilir. Öncelikle masaja devam etmeli ancak bebek bir yaşına gelmeden sonda işlemi yapılmalıdır. Biz sonda işlemini burundan endoskopik olarak izleyerek yapıyoruz, bu nedenle başarı oranımız çok yüksek."

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