Alzheimer hastasına kısa cümleler kurun

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Nöroloji Uzm. Dr. Aycan Oto, gittikçe ilerleyen bir şekilde bilişsel yeteneklerin yıkımına yol açan Alzheimer hastalığı konusunda önemli bilgiler verdi. Alzheimer hastalığının ilk belirtisinin giderek artan unutkanlık olduğunu belirten Oto, "Ayrıca yer-yön bulma sorunları, kelime bulma ve karar verme zorlukları, muhakeme yeteneğinin kaybının yanı sıra, davranış ve kişilik değişiklikleri, psikiyatrik problemler yaşanan Alzheimer hastalığında, ilerleyen zamanda günlük yaşam aktivitesi bozulur ve zaman içinde tamamen kaybolarak yatağa bağımlılık şeklinde bir seyir izlenir" dedi.



SAKIN EMRETMEYİN

UZM. Dr. Oto hasta yakınları için de reçeteyi verdi: "Hasta mümkün olduğunca yalnız bırakılmamalı ve ilaçlarının düzgün ve kontrollü aldığından emin olunmalı. Hastanın mümkün olduğunca her zaman yaşadığı evde ikamet etmesi sağlanmalı. Alzheimer hastası ile konuşurken; basit kelimeler ve kısa cümleler kullanılmalı, ses tonu hafif ve nazik olmalıdır, lütfen kelimesi her zaman kullanılmalı, emir verici bir tarzda konuşulmamalı. Eğer hasta bir kelimeyi ya da sonucu ifade etmekte zorlanıyorsa yavaşça aradığı kelime ona hatırlatılmalı. Kişi kendi kendine giyinmesi konusunda cesaretlendirilmeli, yeterli süre tanınmalı."

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