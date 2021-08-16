İÇİNDE kakao barındıran çikolata çok zengin bir antioksidandır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata yemek faydalıdır. Kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltan kakaodaki polifenol flavanoid maddesi, hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.
Çikolata yemek hücre yenilenmesini sağlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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