Çikolata yemek hücre yenilenmesini sağlar

İÇİNDE kakao barındıran çikolata çok zengin bir antioksidandır. Stres vücudu okside ettiği için, kendinizi stresli hissettiğinizde çikolata yemek faydalıdır. Kalp-damar hastalıklarına ve kansere yakalanma riskini azaltan kakaodaki polifenol flavanoid maddesi, hücre yenilenmesini sağlar, hipertansiyonu düşürür ve beyin kanaması riskini azaltır. Düzenli bitter çikolata tüketmek, kan basıncını da düzenler.

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