Su, tahin ve kuruyemişlerle anne sütünü artırabilirsiniz

Anne sütü, bebeklerin gelişimi ve beslenmesi için çok önemlidir. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan anne sütü, bebeğin fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu kadar anne-bebek arasındaki duygusal bağı da güçlendirir. Emziren annelerin en büyük endişesi ise bebeği dünyaya geldikten sonra sütünün yeterli miktarda gelip gelmediğidir. Annenin beslenmesine ve yaşam biçimine dikkat etmesi süt miktarının artmasında son derece önemli.

AŞIRI TÜKETMEKTEN KAÇININ

Anne sütünü artırmak için emziren annelerin bazı besinleri tüketmesinde büyük fayda var. Doktorunuza danışarak bu besinlerle anne sütünü artırabilirsiniz. Bu yiyeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılması, doktor tavsiyesi doğrultusunda yeterli miktarda alınması ve bir etki görüldüğünde doktora başvurulması gerektiği unutulmamalı. İşte anne sütünü artıran besinler:

BİTKİ ÇAYLARI

REZENE çayı, ısırgan otu çayı, zencefil, papatya çayı süt üretimini arttırır. Bitki çayları içinde en çok önerilen ise rezene çayıdır. Süt üretimini arttırır. Aynı zamanda sindirim sorunlarında yardımcı olur.

KURUYEMİŞLER

CEVİZ, fındık, kuru incir, badem hamilelikte olduğu kadar doğum sonrasında da önemlidir. Enerji veriri ve süt üretimini arttırır. Günde 3-4 adet ceviz, 8-10 adet fındık yenilebilir.

KAYISI

Hamilelikte ve emzirme döneminde hormonal değişimleri düzenleyen lifli bir meyvedir.

YEŞİL YAPRAKLILAR

Emzirme sırasında annenin bol miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda vitamin ve mineral barındırırlar. Süt üretimini arttıran hormonların salgılanmasına da katkı sağlar.

MADEN SUYU

BOL miktarda mineral içeren maden suları, kan basıncını düzenler, vücut dengesini sağlar ve ayrıca annenin süt üretiminin artmasına katkıda bulunur.

SOMON BALIĞI

OMEGA 3 bakımından zengin olan somon balığı süt üretimini sağlayan hormonların aktifleşmesini sağlar.

SARIMSAK

EMZİREN anneler için sarımsak oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olan sarımsağın bebeğin uzun süre emzirilebilmesini sağladığı biliniyor.

SU

HAYATIN en önemli yapı taşı olan su, anne sütünün büyük bir kısmını meydana getirmektedir. Anne sütünü arttırmak için annenin günlük en az 2-3 litre su tüketmesi gerekir.

TAHİN

HER gün bir çorba kaşığı tahin pekmez yemek süt üretimini artırır.

YULAF

YÜKSEK oranda demir içeriği ve kan basıncını düzenlemesiyle anneyi sakinleştirir, stresi azaltır. Stresli durumlarda baskılanan oksitosin ve prolaktin hormonlarının tekrar salgılanarak süt oluşumunun artmasını sağlar. Aynı zamanda sütün kanallarla ilerlemesine yardımcı olur.

HAVUÇ

BOL miktarda beta karoten ve A vitamini içerir, anneye enerji sağlar.