5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları DUYMER ile Türkiye'de

23 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100'den fazla şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile profesyonel ekibimiz tarafından kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor ve kulak içi montajı da yapılıyor" dedi.

Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nin Danimarka malı İnterton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey markalarını Türkiye tek yetkili ditribütörü olarak Türkiye genelinde 100 şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz "Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarımızın hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyoruz" diye konuştu.

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Dünyanın ilk akıllı işitme cihazı olan Amerikan malı Starkey işitme cihazlarıdır. Merkezi Amerika Minnesota'da bulunan Starkey işitme Cihazı Teknolojileri, 1967 yılından beri kapsamlı dijital işitme sistemlerinin yenilikçi tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtılmasında dünya lideri olan bir Amerikan şirketidir.

Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışarak direk ses aktarımı yapabilmekte. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zeka teknolojisine sahip işitme cihazıdır" dedi.

ALMAN TEKNOLOJİSİ

ALMANYA'DA üretilen modern işitme cihazları Audifon hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Audifon İşitme Cihazları 7 farklı alanda otomatik sınıflandırma gerçekleştirerek bulunduğunuz ortamdaki ses yapısını otomatik olarak optimize eder ve işitme cihazı ayarlarını otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre adapte eder" dedi.

ÇINLAMA TARİHE KARIŞIYOR

Av. Baz şöyle konuştu: "Adaptif ses, feedback ayarları ve adaptif gürültü önleyici ve canlı dinleme özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Tinnutus baskılama özelliği ile kulak çınlaması sorunları tarihe karışıyor. Audifon markasına ait Risa ve Lewi İşitme cihazları (Wings teknolojisi) ile uyumludur. Audifon App günlük hayatı kolaylaştırır. Kullanımı kolaydır, işitme cihazı kullanıcısına en yüksek konforu sağlar. Iphone & Android Bağlantısı mevcuttur. Audifon'un iPhone'a doğrudan ses aktarımı sayesinde kullanıcılar, işitme cihazlarıyla telefon aramalarını cevaplayabilir, müzik dinleyebilir. Akıllı telefon, uzaktan mikrofon olarak kullanılabilir. Kullanıcılar ortam koşullarına göre kendi ses ayarlarını yapabilirler."

SU GEÇİRMEZ CİHAZLAR

IP68 sertifikalı olan işitme cihazlarının, kullanıcısına, suda dahi kullanım kolaylığı sağladığını belirten Av. Salih Baz, "Gelişmiş su direnci ile Duymer İşitme Cihazları her yerde kullanım avantajı sunar ve sizleri seslerin renkli dünyasından asla ayırmaz. Bu sayede işitme cihazınızı çıkarmadan denize ve havuza girebilir, duş alabilir, su aktivitelerinde bulunabilir ve yağmurlu havada yürüyebilirsiniz. İşitme cihazı takılı olmadığında duyamadıkları için tatil yapamayan birçok hasta artık yeni ve ileri teknolojilerle su sporları dahi yapabilmekte. Çünkü Duymer İşitme Cihazları her zaman kullanıcısını memnun etmeyi kendine ilke edinmiştir" diye konuştu.

AKTİF HAYATTAN KOPMAYIN

İnterton olarak her zaman uygun fiyatlarda ileriye dönük, yetenekli, etkili ve kaliteli işitme çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirten Av. Salih Baz, "Yeni İnterton Ready işitme cihazlarıyla birlikte sunulan, yeni ve kullanımı kolay bir yazılım olan İnterton Fitting ve yeni akıllı telefon uygulaması İnterton Sound'u kullanarak, kullanıcılar ses profillerini, ses seviyesini ve çok daha fazlasını ayarlamasına olanak tanıyoruz ve bununla da kalmıyor, Made for Apple ile doğrudan ses aktarımı sağlıyoruz. Bu sayede doğrudan telefon görüşmelerinizi yapabilir, müzik dinleyebilir sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz. İşitme cihazı kullanıcısı Apple cihazlarından işitme cihazlarına kolaylıkla erişebilir ve kontrol edebilir" dedi.